【驗孕棒測睪丸癌】19歲少男驗尿驚見「兩條線」　竟是患睪丸癌

有沒有想過「男人用驗孕棒會有甚麼結果」？英國一名19歲青年因身體不適，在醫生的建議之下以驗孕棒驗尿，竟發現「呈陽性」反應。當然，這並非代表他「有BB」，而是他患上了睪丸癌。 驗孕棒能驗出生命，竟然亦能救命。醫生診斷後確定他罹患睪丸癌第四期，並已擴散到腹部及肺部，最後他經過7個多月的抗癌奮鬥，目前恢復健康。

驗孕棒救命：吉爾達德經過7個多月的抗癌奮鬥後恢復健康。圖為他2014年接受化療。（justgiving網頁）

驗孕棒呈陽性反應

2014年8月，英國小鎮亨廷頓（Huntingdon）19歲少年吉爾達德（Byron Geldard）感到腹痛求醫。原先以為只是肌肉酸痛的他，照完超聲波後卻迎來噩耗。

醫生發現他體內有一顆腫瘤，並已擴散到肺部，但不確定是罹患何種癌症。

吉爾達德及後經慈善機構「青少年癌症信託基金會」（Teenage Cancer Trust）轉介到另一所醫院求醫。在醫生的建議下，他以驗孕棒驗尿，並診斷出他罹患睪丸癌第四期。

驗孕棒救命：吉爾達德在醫生的建議下以驗孕棒驗尿，並診斷出罹患睪丸癌第四期。（justgiving網頁）

為甚麼能檢出「睪丸癌」？

驗孕棒的測試原理，是偵測一種名為「人絨毛膜促性腺激素」（hCG）的荷爾蒙。這種荷爾蒙由胚胎受孕後的胎盤分泌，巧合的是，部分睪丸癌腫瘤亦會釋出hCG。

測試體內hCG水平是檢測睾丸癌的其中一種方法，不過劍橋大學醫院顧問腫瘤學醫生馬薩爾（Danish Mazhar）解釋，只有當睪丸癌腫瘤擴散，hCG水平飆高時，驗孕棒才能偵測出尿液中的hCG。

專家又強調，大部分睪丸癌腫瘤並不會釋出hCG，因此不建議以驗孕棒作為診症工具。

驗孕棒救命：吉爾達德現在擔任「青少年癌症信託」宣傳大使，活出人生新一頁。（吉爾達德Twitter）

搞「棟篤笑」籲提高警覺

吉爾達德經歷7個月的治療後已經痊癒，現在他不但擔任「青少年癌症信託基金會」宣傳大使，更不時辦「棟篤笑」分享自己的經歷，希望提高大眾對癌症的警覺，並傳遞「癌症不是死刑」的訊息。

回想自己與死神搏鬥的經歷，吉爾達德坦言：「說實話，這一切都非常超現實。」

（綜合報道）