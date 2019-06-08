【新聞背後】特朗普談月球前言不對後語　其實是回應FOX主播？

美國總統特朗普（Donald Trump）周六（8日）一個Twitter貼文再引發全球關注，貼文內一句「美國太空總署（NASA）別談登月了。」隨即讓輿論猜測這位總統是否轉軚，推翻自己上月增加撥款予NASA派人登月的計劃。 其實特朗普的貼文也有可能是在回應一位電視台主播的問題，由此變成「前言不對後語」。從實際行動看，美國政府近來反而要求加速登月計劃，以此作為派人前往火星的試驗場。

🔻想知特朗普如何前言不對後語，即刻去片🔻

特朗普的Twitter風波

事件源於特朗普周六（8日）一個貼文，這位美國總統寫道「在我們花的所有錢來說，NASA不應談及（送人）登月——我們50年前做過了。他們應將焦點放在我們正在做的、更重大的事情上，包括火星（而當中包括月球）、國防及科學！」

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月7日

特朗普突然叫NASA別談登月、又說火星當中包括月球，網民都質疑他是否精神錯亂，媒體擔心他想推翻NASA的登月計劃。但美國媒體Vox後來指出，特朗普更可能是在回應霍士財經網（FOX Business）一位主播的問題。在特朗普發貼文前的一小時，FOX正在直播一位NASA官員的訪問，片段內主播問了一個問題：「NASA又再專注月球，是下一個任務，但我們不是數十年前就做過了嗎？」之後NASA官員開始解釋為何要登月。

若是如此，特朗普的Twitter貼文更似是回應這位主播，以指出大家要談的重點不應該是月球，而是火星。只是特朗普的貼文沒頭沒尾，沒有解釋來龍去脈，很難知道他的確切意思，也容易出現誤會。

在特朗普的貼文惹起關注後，白宮回應指，政府對太空計劃的目標不變，希望爭取更多資源，可以在5年內派人登月。

When Trump starts tweeting about a weird thing for no apparent reason...



Left, Fox Business, 12:26 p.m.



Neil Cavuto: NASA is "refocusing on the moon, the next sort of quest, if you will, but didn't we do this moon thing quite a few decades ago?"



Right, Trump, 1:38 p.m. pic.twitter.com/oRTPu4TWEm — Matthew Gertz (@MattGertz) 2019年6月7日

美國想加速登月計劃

特朗普上任以來，對登月任務頗為支持，2017年12月他簽署第一份太空政策命令，宣布美國太空人要重返月球。NASA之後按要求制訂方案，包括在月球軌道上興建太空站，預計2028年完成美國太空人重返月球的計劃。

但特朗普政府還是嫌NASA太慢，副總統彭斯3月直接指NASA要提早4年、在2024年就完成派人登月計劃，引來外界不滿背後有政治目的。至5月，特朗普再表態，稱準備向NASA登月計劃增加16億美元（約125億港元）撥款。

特朗普2017年12月簽署太空政策命令，宣布美國要派太空人重返月球。（視覺中國）

登月是為了前往火星

但美國志不在登月，而是更大的目標火星，美國要在月球軌道建太空站，讓太空人可以長時間在月球上空監察，也正是為了日後派人前往火星時先做好準備，尤其是提升技術，最終目標是未來可以照板煮碗，派員長時間監察火星。

無論是NASA或是特朗普，火星都比月球有更大吸引力，開發未有人類踏足的火星，給國家帶來的榮譽感比起登陸月球遠遠大得多，而且論潛在價值，火星有以冰形態存在的水，也有可能在當地自行製造水、空氣甚至燃料，更有機會是讓人類定居的選擇。

NASA的其中一個口號是「Moon to Mars」（由月球到火星），而特朗普政府的目標也相似，重點是火星，月球是「跳板」，登月就是前往火星計劃的一部分。

（綜合報道）