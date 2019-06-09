西班牙建築大師高迪傑作聖家教堂　137年後終獲施工許可

西班牙建築大師高迪（Antoni Gaudi）接手設計並於137年前開始興建、迄今仍未完工的巴塞羅那（Barcelona）著名觀光景點聖家教堂（Sagrada Familia）上周五（7日）終於取得官方發放建造執照。

巴塞羅那市政府上周五表示，向聖家教堂的建築商授予有效期至2026年的施工許可證。建造商認為，那時間足夠把它的中央尖塔蓋好。

1882年開始動工興建的聖家教堂是世界上唯一尚未完工就被列為世界遺產的建築物。巴塞羅那官員表示，迄今無紀錄顯示，1885年首次提出的申請到底是獲核准了或是被駁回。

儘管如此，這個高人氣觀光景點卻從未停止修築，意味這座地標景點或已非法營運超過一世紀。當地官員表示，市政府與聖家教堂基金會達成協議，將獲聖家教堂支付460萬歐元（約4,091萬港元），並批准對方施工。

#SagradaFamília construction licence approved, allowing Antoni #Gaudí’s project to continue. More info on our blog ➡ https://t.co/OPuubJ8eTZ pic.twitter.com/S75tH06LRF — La Sagrada Família (@sagradafamilia) June 7, 2019

聖家教堂每年吸引逾450萬人付費入場觀光。政府估計，另有2000萬遊客光是從外部瞻仰這座龐大教堂令人嘆為觀止的鐘塔就感到心滿意足。

高迪畢生心力絕大部分都貢獻給這項計劃，但他於1926年意外死亡時，大部分設計都未真正建成。

根據建築商的說法，聖家教堂完工後，高172.5米的中央尖塔，將讓它成為歐洲最高宗教建築物。

（中央社／美聯社）