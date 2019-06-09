科技威脅打工仔「飯碗」不分性別　1.6億女子恐需另覓工作

麥肯錫全球研究院（McKinsey Global Institute）上周二（4日）公布的一項研究指出，自動化在2030年前可能迫使全球超過1億名女性尋找新工作。顛覆自動化對從事製造業男性衝擊最嚴重的說法，顯示科技進步對性別的影響幾乎一樣。

麥肯錫全球研究院研究人員、該研究作者克里希南（Mekala Krishnan）表示，新興自動化科技將會有不同的面貌，並取代大量女性的工作。科技進步可能促成像Alexa般的虛擬助理取代文書工作、廣泛應用於無人自助結帳，以及人工智能取代客戶服務人員。

這項科技可能改變女性的工作，如同近數十年美國工廠機械手臂對製造業男性工作施加的壓力。克里斯南在訪談中表示：「新一波自動化不只是製造業和機器人。自動化影響的產業與工作大有不同，而且女性受到的影響可能跟男性不相上下。」

麥肯錫研究指出，秘書、調度人員、簿記員等文書工作最容易受到自動化衝擊，進階經濟中72%的文書工作由女性擔任。零售業、食物業等服務人員也容易受自動化影響，女性在這些工作中佔比一樣很高。

該報告調查包括美國、中國和印度等全球十大經濟體，發現女性從事的1.7萬個工作機會恐被自動化取代，這等於20%的女性工作；這個數字接近21%恐被自動化取代的男性工作。

至於被視為傳統的女性工作的職業，包括需要更高社交智慧的如社會工作及護理業，則較難被自動化取代。

在已發展國家中，許多工作也岌岌可危。麥肯錫研究指出，美國有24%女性從事的工作和26%的男性工作都因自動化面臨危機。

許多女性為了謀求未來十年創造的工作機會，需學習新技能或投入不同工作。麥肯錫研究對此預估相當謹慎，女性過渡到有需求的工作，並學習新技能將面臨重重阻礙，男性的過渡或適應可能比女性輕鬆。

女性面臨的阻礙包括需要從事育兒等更多無薪照顧工作，這使她們較無時間進修轉換工作需要的知識。其他的挑戰還有女性較難轉換跑道，以及女性在科學、數學和工程學生比例偏低，降低她們跨入新興產業等科技界的機會。

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