【KuToo運動】將女性從高跟鞋解放出來　續有日本企業以行動響應

日本演員兼自由作家石川優實發起拒絕「被穿」高跟鞋運動「#KuToo」得到莫大迴響。除了一般打工仔支持，也續有企業以實際行動，為員工帶來舒適與方便。

#KuToo運動：日本寫真女星石川優實是#KuToo運動發起人，圖為她6月4日接受路透社訪問時拍攝的照片。（路透社）

她2月開設一個聯署網站，推動「#KuToo」活動（把日文鞋子（kutsu）跟痛苦（kutsuu）組合而成），來到上周日（2日）已獲得近1.88萬網民連署響應，石川上周一（3日）已將人們的簽名送到厚生勞動省僱用機會平等課。

在這一波反對女性「被穿」高跟鞋運動進行之時，已有企業踏前一步，讓員工擺脫束縛。這些企業推出新措施，目的是減輕女性職員工作負擔與壓力，讓其發揮最大能力。

#KuToo運動：日本企業多不明文規定女職員一定要穿高跟鞋，但礙於職場傳統以及社會期望，不少女子都足蹬高跟鞋上班。（路透社）

廉價航空公司ZIPAIR Tokyo在4月發表空中服務員制服時，模特兒不論男女，都是穿着黑色或白色運動鞋。ZIPAIR Tokyo是日本航空公司預定2020年要投入服務的國際線中長航程廉航公司。

日本航空表示，他們比較重視減輕空中服務員在機艙中工作時的疲勞，以及讓她們工作時感覺輕便。

日本住友生命保險公司6月起始推動「每天都是休閒日」，並已在2018年起獎勵穿球鞋上班的員工。

住友生命保險認為，如員工健康意識提高，也有助向客戶介紹產品。該公司女性員工因新政策受惠，連需頻繁接觸客戶的人也不例外。

很多日本公司都沒有明文規定女職員要穿高跟鞋上班，但她們往往因為職場傳統以及社會期望而這麼做。

#KuToo運動：日本廉航公司4月發布新制服設計，可見不論男或女模特兒，都穿白色或黑色波鞋，感覺相當醒目。（ZIPAIR）

正當外界期待政府能為一班白領做點什麼之際，官方的回答令人失望。

厚生勞動大臣根本匠上周五（5日）在一個議會委員會上回應有關討論，指女性在工作場所穿高跟鞋是「必要和合理的」，因此不會禁止強迫女性穿高跟鞋上班的規定。

厚生勞動省僱用機會平等課負責人說，雖然目前沒研究修改法例，但理解女性對高跟鞋的討論，希望能思考出易於人們工作的職場環境。

日本職場容易令人聯想到「超時工作」、「過勞死」，如今又加上一個「#KuToo」，職權騷擾也是另一受到廣泛關注的問題。日本參議院5月29日通過的《女性活躍與管制騷擾法》，然而新例僅明僱主有義務採取完善諮詢機制等防範措施，但並不包含帶有懲罰規則的規定，外界仍質疑法例能否有效確保解決問題。

（綜合報道）