另類「速度與激情」　日本辦公室椅格蘭披治　鬥快贏大米

坐在辦公室椅上在賽道奔馳早已不是異想天開的事情。日本埼玉縣羽生市周日（9日）舉行辦公室椅「ISU-1」格蘭披治大賽，55隊來自全國各地的參與者坐在椅上，雙腳用力踢向前推進，在限時內完成最多圈數，爭奪冠軍寶座和獎品大米。

日本辦公室椅格蘭披治大賽：55隊來自全國各地的參與者坐在椅上，雙腳用力踢向前推進，在限時內完成最多圈數，爭奪冠軍寶座。（路透社）

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受一級方程式（Formula One）和勒芒（Le Mans）大賽所啟發，辦公室椅格蘭披治大賽在十年前創辦，每個「車隊」由三名「車手」組成，接力於兩小時內在200米的賽道完成最多圈數。羽生市的賽事吸引55隊「車隊」參賽，部份人甚至從600公里外的和歌山市遠道而來。

大部份「車手」都選擇背向前方，雙腳用力踢向前推進，到彎位時就靈巧地轉換方向繼續向前。一眾參加者在中央商店街的賽道奔馳，最終由來自京都的木津川運輸勝出，獎品是羽生市生產的90公斤大米。

45歲的田口悟（Taguchi Satoru）與孩子同學的父親組成隊伍參賽，笑言是被哄騙才參加，又大嘆比賽後已筋疲力盡。

大賽在2009年由田原剛創辦，最初在京都舉行，直到2019年已發展成系列賽，在日本全國舉辦十個不同分站賽事。田原指，當初是看到三輔車耐力賽才有如此的想法，最終創辦了在街上進行的比賽，三人一組進行兩小時耐力賽，「我想創造以前無人做過的東西」。

（路透社）