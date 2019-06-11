倫敦動物園夜場派對　遊人過火行為惹議　園方拒取消

英國倫敦動物園（London Zoo）上周五（7日）起逢周五舉行「動物園之夜」（Zoo Nights），讓遊客可以在日常開放時間以外，近距離接觸動物，並藉此籌募經費進行保育工作。不過從以往經驗而言，外界擔心遊客的不當行為會危害到園內動物，呼籲取消有關活動。園方拒絕要求。

動物園每年夏季都會舉辦「動物園之夜」，今年由上周五起直至7月26日，逢周五舉行。入場時間由晚上7時起，至晚上10時，成人票價為19.95英鎊（約198港元）。園內有食物和酒精供應，遊客可以一邊聽着現場音樂表演，一邊欣賞園內動物。

過往遊客的不當行為卻惹來外界擔憂。2014年，英國《衛報》報道指，有參加「動物園之夜」的遊客將啤酒倒在老虎身上，又嘗試闖進企鵝池。英國善待動物組織（PETA）代表卡薩米特哈納（Jordi Casamitjana）批評動物園將利益凌駕於動物權益之上。有人發起網上聯署，要求取消「動物園之夜」，截至周一（10日）已收集到逾10萬個簽名。

當年報道刊出後，倫敦有關部門展開調查，但未發現違規情況。動物園也重申，無遊客傷害過動物，亦無人曾嘗試闖進動物棲身範圍，形容聯署是對活動不夠了解，反對聲音也是源於聳人聽聞的新聞報道。

（紐約時報／美國有線新聞網絡）