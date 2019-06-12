印度高溫難耐　沒冷氣火車變烤爐　4人活活熱死

印度最近兩周受到熱浪侵襲，氣溫高達攝氏50度。北部地區北方邦（Uttar Pradesh）一輛火車，周一（10日）有4名乘客在沒有冷氣的車廂內，因為酷熱難耐而死亡。

4名乘客是在著名景點泰姬陵（Taj Mahal）所在城市阿格拉（Agra）上車，預計要前往南部城市哥印拜陀（Coimbatore）。

印度鐵路公司（Indian Railways）發言人辛格（Ajit Kumar Singh）周二（11日）指，火車駛至接近北部城市佔西（Jhansi）時，有職員通報1名乘客失去意識。醫護人員趕往車站後，發現車上有3名乘客已經死亡，失去意識的乘客在送院後也不幸身亡。印度傳媒報道，其中一名死者是81歲的乘客。

辛格續指，「高溫似乎就是當中原因。該列車並無出現故障，但喪命的乘客均處於沒有冷氣的車廂內。」

印度電視台News18引述一名同車乘客稱，車上熱得令人窒息，「就在火車剛剛離開阿格拉市後，酷熱令人難以忍受，有些人開始抱怨呼吸困難及身體不適，在等待救援期間便倒下了。

印度大部分地區最近兩周在高溫下，天氣異常悶熱，北部的拉賈斯坦邦（Rajasthan）氣溫一度升至攝氏50.3度，僅略低於51度的歷史高溫紀錄，據報有許多人中暑死亡。

（綜合報道）