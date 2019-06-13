Uber墨爾本2020年推空中的士試驗計劃　25分鐘車程減逾半

Uber周二（11日）宣布，將於2020年在澳洲墨爾本（Melbourne）推行空中的士試驗計劃，預計2023年正式開始商業運營。乘客可以利用手機應用程式選擇從不同的「空港」（Skyports）出發，約25分鐘的車程將能縮短至約10分鐘。

Uber空中的士：墨爾本乘客自2020年起，利用手機應用程式選擇從不同的「空港」（Skyports）出發乘搭空中的士，價錢相等於乘搭UberX。圖為「空港」預想圖。（Uber）

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空中的士以電動垂直起飛的方式運作，價錢相等於乘搭UberX。公司發言人艾利森（Eric Allison）指，概念是源於解決交通擠塞的問題，例如澳洲每年便因此損失約165億澳元（約892億港元）。他亦舉例指，由墨爾本中央商業區與機場相距19公里，車程約25分鐘，繁忙時間的車程或至1小時，但乘搭空中的士就只需約10分鐘。

墨爾本成功擊敗巴西、法國、印度和日本的城市，成為試驗空中的士計劃首個美國國外的城市。公司澳洲區經理安德森（Susan Anderson）指，將會陸續在澳洲其他城市推行計劃。

皇家墨爾本理工大學（RMIT University）航天工程專家馬里諾（Matthew Marino）指，空中的士有可能比無人車更安全。他認為，無人車仍會在路面遇上其他障礙，如「低頭族」和其他交通工具，但空中自動交通工具則無有關問題。

（綜合報道）