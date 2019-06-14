加拿大酒吧「人肉」浸泡酸味雞尾酒　經理：拇趾效果最好

英國突擊隊退役老兵葛瑞非茲（Nick Griffiths）近日將自己被凍傷截斷的腳拇趾送給加拿大的一間飯店地下酒吧，供對方製作「酸腳趾雞尾酒」（Sourtoe Cocktail ），並表示希望有朝一日也能去捧場。

英國廣播公司（BBC）報道，葛瑞非茲去年冬天在加拿大育空極地馬拉松（Yukon Arctic Ultra）中凍傷腳，其中一隻拇趾不幸遭到切除。近日他把斷趾寄給位在育空地區道森市（Dawson city）的Downtown飯店地下酒吧，因為「酸腳趾雞尾酒」是他們的店招牌。

酸腳趾雞尾酒已有逾40年歷史，裏面有一載浮載沉的人類腳趾。一句當地諺語說：「喝快喝慢隨便你，但喝的時候嘴唇一定要碰到腳趾。」

葛瑞非茲捐出的「腳趾公」以及該酒吧的「酸腳趾雞尾酒」（點圖放大）↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

自1973年以來，那間酒吧已經供應過8.6萬杯酸腳趾雞尾酒。酒吧經理格勒（Adam Gerle）在一份聲明中說，有新的腳趾頭捐來很棒，這有助於讓我們的傳統延續。

據報道，腳趾先放在醫用酒精中，再用岩鹽做成腳趾木乃伊後，才能入酒。

格勒表示，酒吧目前有4、5隻腳趾可用，但拇趾效果最好。為了答謝葛瑞非茲，飯店將提供機票，邀請他在今年夏天前來享用一杯酸腳趾雞尾酒。

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