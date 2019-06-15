日本花王#BeWHITE惹種族爭議　「變白」廣告被迫撤回

撰文：梁凱怡
最後更新日期：
日本家用品生產商花王周二（11日）推出#BeWHITE宣傳活動，標榜潔霸洗衣粉的功效，並向善待員工的「白色公司」致意。但廣告推出後，有人認為白色帶有種族歧視的意味。公司周四（13日）宣布取消宣傳活動，指英文「白色」有很多可能解釋，對此思慮欠周。
花王洗衣和家居清潔部門推出#BeWHITE宣傳活動，旨在鼓勵家庭平均攤分家務。白色除了標榜旗下潔霸洗衣粉的功效，也是向善待員工的「白色公司」致意，不做工作條件苛刻的「黑心企業」。
#BeWHITE pic.twitter.com/cAmhQmRVnt— 花王 アタック （お洗濯全般） (@kao_attackjp) 2019年6月12日
有員工質疑，「變白」或忽略部份人的感受。花王發言人青山義己（Yoshiki Aoyama，音譯）表示：「我們想要呼籲大家分擔家務，成為『白色家庭』……但英文『白色』有許多可能（解釋），因此思慮欠周。」花王最終決定停止宣傳活動。
而在網路上，很多日本人留言認為花王反應過度。有網民發推文說：「提到顏色就加以限制，那是不是太過火？那我們什麼都不能說了。」另外亦有人留言說：「這很可怕。這是法西斯主義。難道我們不能說葡萄酒是白色的嗎？」
つい「職場」での働き方みたいなものだけがやり玉にあがりがちなご時世ですが「家事」は毎日あるし、なんだったら死ぬまで続きます。だからそんな「家事」の在り方にもそろそろ目を向けてもいいのかも。#BeWHITE https://t.co/14NmVXaGk1 pic.twitter.com/fOuzn0bJSY— 花王 アタック （お洗濯全般） (@kao_attackjp) 2019年6月12日
（中央社／日本時報）