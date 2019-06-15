日本花王#BeWHITE惹種族爭議　「變白」廣告被迫撤回

日本家用品生產商花王周二（11日）推出#BeWHITE宣傳活動，標榜潔霸洗衣粉的功效，並向善待員工的「白色公司」致意。但廣告推出後，有人認為白色帶有種族歧視的意味。公司周四（13日）宣布取消宣傳活動，指英文「白色」有很多可能解釋，對此思慮欠周。

花王洗衣和家居清潔部門推出#BeWHITE宣傳活動，旨在鼓勵家庭平均攤分家務。白色除了標榜旗下潔霸洗衣粉的功效，也是向善待員工的「白色公司」致意，不做工作條件苛刻的「黑心企業」。

有員工質疑，「變白」或忽略部份人的感受。花王發言人青山義己（Yoshiki Aoyama，音譯）表示：「我們想要呼籲大家分擔家務，成為『白色家庭』……但英文『白色』有許多可能（解釋），因此思慮欠周。」花王最終決定停止宣傳活動。

而在網路上，很多日本人留言認為花王反應過度。有網民發推文說：「提到顏色就加以限制，那是不是太過火？那我們什麼都不能說了。」另外亦有人留言說：「這很可怕。這是法西斯主義。難道我們不能說葡萄酒是白色的嗎？」

（中央社／日本時報）