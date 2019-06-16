美高中作業竟是照顧「機械嬰兒」　讓學生體驗當爸媽之日常

回家帶寶寶成了美國一高中家庭作業，並要求學生將「作業」隔天交回，檢查是否盡到父母親責任。

《紐約時報》報道，美國曼哈頓亨特高中（Hunter College High School）的回家作業，要求學生將擬真機器寶寶（robot baby）帶回家照顧一天。擬真寶寶將記錄學生是否有餵奶、換尿布、支撐嬰兒頭部，或是毆打、搖晃嬰兒等狀況。老師在成績評分上會較寬鬆，怕嚇到學生以後不敢當家長。

製造廠商Realityworks表示，有三分之二的美國學校使用擬真嬰兒。學校使用擬真嬰兒的目的是為降低青少年懷孕，但研究發現這兩者沒有關係。反而，醫學期刊《The Lancet》2016年刊出的澳洲研究報告指出，將擬真嬰兒帶回家的學生，較有可能在20歲時就懷孕。但Realityworks否決這項研究，並批批該研究的設計方法。

亨特高中校長Tony Fisher說，擬真嬰兒主要目的不在降低青少年懷孕，但成功幫助學生了解當家長的挑戰性。學生Nishanth Araveti說，擬真嬰兒幫助他更感謝他父母親為他做的一切。

即睇Realityworks「擬真嬰兒」照片▼

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