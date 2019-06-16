美海產店老闆捐出超稀有「藍龍蝦」　出現機率僅得200萬分之一

美國麻省一間海鮮餐廳老闆尼克森（Nathan Nickerson）在進貨時， 發現一隻寶藍色的龍蝦，顏色相當均勻，實在無法相信自己的眼睛。專家透露，藍龍蝦十分稀有，差不多每200萬隻才會出現一隻。

美國有線電視新聞網（CNN）報道，尼克森計劃在餐廳內展示約一周，之後就會捐給今年稍後開幕、位於聖路易斯市的水族館，讓更多遊客能看見，也希望能激發年輕一代對海洋生物的認識。他表示：「我希望其他孩子們也能看到，激發他們對海洋生物的興趣」，「也許他們其中一人就是下一位海洋生物學家」。

儘管很多人問他為何不直接放生？尼克森解釋，龍蝦喜歡躲在岩石底下，但這附近海域海底都是沙，以及有數以千計的捕蝦陷阱。他說讓牠回歸自然後，肯定很快又會被捕獲。

緬因州大學研究所指出，藍龍蝦十分稀有，每200萬隻中才有可能出現一隻。一般來說，龍蝦會呈現紅棕色或綠褐色，會出現藍色是因為「基因缺陷」，產生異常大量的特定蛋白質。尼克森說，龍蝦是令人難以置信的生物，牠們可以活在相當低溫的水下數百或數千英尺處。

「藍龍蝦」出現機率僅得200萬分之一。（Facebook@Arnold's Lobster & Clam Bar）

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