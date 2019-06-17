死者突然「蘇醒」在家門前出現？　警錯辨男子身份讓親屬簽字拔喉

美國芝加哥警方發生驚人擺烏龍事件：一對姊妹痛心地拔掉誤以為是她們兄弟的重傷男子維生系統，在準備葬禮時才驚奇發現他們兄弟仍然在世。警方承認犯錯，正調查事件。

布倫達姊妹講述警方出錯及事件經過。（芝加哥警方，Twitter@AJGuglielmi）

事發於5月13日，布倫達（Brenda Bennett-Johnson）收到一名社工的電話。社工告訴她們正尋找阿方索（Alfonso Bennett）的親戚，因為阿方索目前在醫院留醫，情況危殆。阿方索是布倫達的兄弟，得悉事態嚴重後布倫達與姊妹一同趕往醫院。

錯辨傷者身份 拔掉維生系統

據警方表示，該名男子4月尾被發現重傷倒臥街頭，當時他全身赤裸，身上無任何身份證明。在送往醫院救治期間，警方認定這人就是阿方索，因此決定經社工尋找阿方索的親戚。

男子的情況期後急劇惡化，最終在布倫達的同意下，拔掉維生系統死亡。布倫達痛心失去至親，購買了棺木準備葬禮，但有一天真正的阿方索竟然在家門前出現。兩人才發現：原來在醫院死去的男子，並非阿方索本人。

布倫達（左）與阿方索（右）的合照，布倫達最後發現原來醫院的男子並非阿方索。（CBS Youtube截圖）

死前未套指紋辨身份

布倫達回憶看見真正的阿方索在家門時，差點「嚇到心臟病發」。

原來當時布倫達姊妹趕往醫院時，因重傷的男子臉部浮腫，全身插着喉沒法認出他是阿方索。但因警方一再強調他就是阿方索的關係，讓她們誤會該男子是親兄弟。

警方在男子死亡後，在停屍間收集指紋才確認他並非阿方索。現時未知為何警方最初會犯錯，同時未知為何未在一開始收集指紋確認身份，當局表示會認真對待並調查事件。

雖然兄弟仍然在世令人鬆一口氣，但布倫達稱事件讓她們不能接受，特別在發現原來自己同意拔掉的是陌生人的維生系統。

這不是首次發生類似事故，2018年7月一名男子因吸毒過量造成腦死亡，警方錯誤辨認身份，讓一名不是男子的姊妹，為他簽字拔掉維生系統。

（綜合報道）