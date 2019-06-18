狗仔雙眼楚楚可憐惹人憐惜　英美研究：肌肉進化的「詭計」

很多人看到小狗楚楚可憐的眼神也禁不住加以愛護，但原來這是狗的「詭計」。英國和美國的科學家周一（17日）在期刊《國家科學院學報》（Proceedings of the National Academy of Sciences）刊出研究，發現狗的眼部肌肉多年來經過進化，迎合人類的喜好，讓牠們獲得進化優勢，繼而繁殖下去。

研究員指，狗從狼馴化後，在數以千年的時間內發展出能夠提起眼眉的肌肉。狗的面部肌肉令其可以模仿出如嬰兒的表情，營造「流露情感的眼眉」（expressive eyebrows），並製造如人類之間溝通的假象。小狗雙眼因而看來變得更大，亦與人類感到憂傷時的眼神相似。

英國樸茨茅夫大學（University of Portsmouth）有份參與研究的卡明斯基（Juliane Kaminski）指，當肌肉運動令狗做出楚楚可憐的眼神，似乎引起人類對照顧小狗的強烈願望。人類因而無意識地會想保護和養殖這些狗，令牠們有進化優勢，並在下一代進深有關特徵。

研究另一名作者、美國杜肯大學（Duquesne University）的教授伯羅斯（Anne Burrows）表示，從進化的角度來看，狗的面部肌肉演化「非常快」，可能「直接跟狗和人類的社交互動有關」。樸茨茅夫大學教授沃勒（Bridget Waller）也稱，研究反映「面部表情在吸引人的注意力時有多重要，以及面部表情在社交互動中如何有力」。

（英國廣播公司／衛報）