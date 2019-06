狗仔雙眼楚楚可憐惹人憐惜　英美研究：肌肉進化的「詭計」

很多人看到小狗楚楚可憐的眼神也禁不住加以愛護,但原來這是狗的「詭計」。英國和美國的科學家周一(17日)在期刊《國家科學院學報》(Proceedings of the National Academy of Sciences)刊出研究,發現狗的眼部肌肉多年來經過進化,迎合人類的喜好,讓牠們獲得進化優勢,繼而繁殖下去。