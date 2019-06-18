日本青年嘆：遇不到合適對象　政府倡AI「相睇」配對有情人

「這些機會不是屬於我的」，不少年輕人談到追求異性及結婚，口裏都會掛着這句話，但大家又有沒有嘗試過爭取呢？ 日本政府周二（18日）公布《少子化社會對策白皮書》，指出當地20至40歲未婚男女不結婚的主要原因，是「遇不到合適對象」，不少年輕男性更坦言自己無主動採取行動。白皮書建議政府舉辦更多相親活動，並以人工智能（AI）配對等方式支援這群年輕人。

AI「相睇」：日本政府周二（18日）公布《少子化社會對策白皮書》，指出當地20至40歲未婚男女不結婚的主要原因，是「遇不到合適對象」，不少年輕男性更坦言自己無主動採取行動。（法新社）

日本放送協會（NHK）報道，日本政府自2018年12月起訪問3980名20至40多歲、希望結婚的男女，並在周二（18日）公布調查結果。談及未婚原因，46.8%受訪者表示是因為「遇不到合適對象」；26.6%指因為「不夠錢結婚」；24%回答指「無法與異性好好交往」。

在回答「遇不到合適對象」的受訪者中，有61.4%的人表示自己並無特別採取行動，當中又以年輕男性最為消極。近72.5%的20多歲男性坦言自己未採取行動尋找對象。

《少子化社會對策白皮書》指出，不少年輕人有意慾結婚，卻不採取行動，建議政府應支援這群年輕人，例如舉辦多種相親活動，增加他們找到合適對象的機會。白皮書又介紹愛媛縣的措施，指可以利用AI等方式提高年輕人結婚率。

（綜合報道）