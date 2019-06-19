《新世界交響曲》作曲者逝前未完遺作　百年後AI續寫還原

人工智能（AI）作曲家，或許大家都已聽過了，如AIVA（Artificial Intelligence Virtual Artist）就是其中一個AI。這次AIVA的挑戰是名作家德弗札克（Antonín Dvořák）的一首未完成樂曲，人工智能將運用它的智慧，把這首115年前未完的樂曲寫成，交由管弦樂團演出。

演出將由捷克管弦樂團Prague Philharmonic，11月於捷克布拉格魯道夫音樂廳公演。這雖然不是首次由AI續寫過去一些未完成的樂曲，但卻是首次由大型樂團親自演出由人工智能寫成的歌曲。

Going home作曲家德弗札克遺作

德弗札克是捷克的著名作曲家，其作品第九交響樂《新世界交響曲》相信無人不識。交響曲中第二樂章其中一段被節錄並填詞成多國語言版本，如著名英語曲《Going home》（念故鄉）。

AIVA這次挑戰的是德弗札克生前一首未完、沒有曲名的E小調鋼琴曲。原作只完成了兩頁，AIVA將為其寫完，並編寫成交響曲。

據報道AIVA將參考記憶庫內3萬首歌曲，包括115首來自德弗札克的作曲，以續寫這首歌曲。新曲會起名《From the Future World》，以呼應德弗札克的名作《新世界交響曲》。

AIVA是由盧森堡一個初創公司，在2016年製作而成。AIVA過去已創作過多首古典及交響音樂，甚至推出過唱片。2019年製作小組正開發系統創作流行曲，公司相信AIVA可協助更多作曲家及製作公司，讓作曲更方便容易。

▼AIVA的作品之一

▼AIVA正嘗試向POP發展

（綜合報道）