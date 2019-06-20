【遊日注意・G20大阪峰會】景點關閉要注意　行李寄存小貼士

二十國集團（G20）峰會下周五和周六（28、29日）會在大阪舉行，對訪日觀光客造成一定程度不便。當地除了實施交通管制，市內的投幣式儲物櫃亦因安全問題暫時關停用，包括大阪城在內的景點亦會暫時關閉。 各位將要前赴大阪的旅客，除了要在出發前留意相關安排，亦可參閱本文的注意事項及行李寄存「小貼士」。

G20大阪峰會：二十國集團下周五和周六（28、29日）在大阪舉行，對訪日觀光客造成一定程度不便。各位有意赴大阪的旅客，需在出發前留意相關安排。（法新社）

反恐與安檢

《日本經濟新聞》引述政府相關人士報道，當局會調動2.5萬名警察駐守大阪及周邊地區。為加強反恐措施，大阪警方自2018年7月起已訓練警犬，這些狗隻峰會期間會部署在機場及其他主要設施，以搜查爆炸品及制伏可疑人士。

關西國際機場內的機場保安措施亦會提升，關西機場6月27日至30日期間，會有警察在客運大樓出入口檢查旅客的登機證、電子機票及機票預約訂單；沒有機票的人，警察會檢查其隨身行李，確認安全才會放行。當局呼籲旅客提前準備好機票、電子機票或機票訂位等證明，以免耽誤行程。

G20大阪峰會：大阪警方會部署警犬在機場及其他主要設施，以搜查爆炸品及制伏可疑人士。（法新社）

機場​交通管制

關西機場及伊丹機場會在27至30日期間，實施大規模且長時間的交通管制。

以關西機場為例，機場島內公路及連接機場的大橋，會間歇性禁止通行，機場專線巴士亦因此有大幅度改變。當局呼籲旅客多加利用鐵路系統，並呼籲民眾預留充足時間，出發前先確定最新交通情況。詳情請點擊此處參閱大阪觀光服務官網。

G20大阪峰會：峰會期間關西機場會實施一系列管制。（關西機場）

峰會會場

是次峰會會場為大阪國際展覽中心（Intex Osaka），會議相關設施的周邊將禁止無人機飛行。鄰近會場的大阪地下鐵（Osaka Metro）「中埠頭」站，會在27至30日停用。

G20大阪峰會：峰會會場為大阪國際展覽中心（Intex Osaka），鄰近會場的大阪地下鐵（Osaka Metro）「中埠頭」站，會在27至30日停用。（Intex Osaka網站）

市內​交通管制

阪神高速公路環狀線等10條道路，會在27至30日期間禁止車輛進入。JR大阪站等9個區域附近，亦會在各國政要座駕駛經時實施交通管制。

當地的士營運商MK會在27至30日，停止提供連接京都及神戶的「共乘機場接送」服務，並暫停前往關西機場及各大酒店。

G20大阪峰會：當地的士營運商MK會在27至30日，停止提供連接京都及神戶的「共乘機場接送」服務，並暫停前往關西機場及各大酒店。（法新社）

行李寄存

機場及主要車站的投幣式儲物櫃與垃圾桶，會在20日至30日暫停使用，行李托運亦有運送限制。

JR西日本周三（19日）起停用數個主要車站的投幣式儲物櫃，並會在24至29日期間停用車站垃圾箱，以防止被放入危險品。JR已在車站張貼告示通知乘客有關安排。

若大家仍想寄存行李，可以選擇其他寄存服務，例如在「臨空城站」的觀光交流廣場，或難波區的「Namba Hands-Free Cente」及「信之旅行李寄存難波店」。旅客亦可在網上預約ecbo cloak寄存行李。

G20大阪峰會：機場及主要車站的投幣式儲物櫃及垃圾桶，會在20日至30日暫停使用，行李托運亦有運送限制。（法新社）

環球影城

環球影城自6月起檢查旅客隨身攜帶的行李，園內的投幣式儲物櫃會在27日至30日暫停使用。

G20大阪峰會：環球影城內的投幣式儲物櫃會在27日至30日暫停使用。（法新社）

景點暫時關閉

大阪城天守閣會在28日及29日暫時閉館兩日；大阪城西之丸庭園會由24日到30日暫停開放；梅田天空大廈空中庭園觀景台亦會由27日到30日暫停開放。

大阪觀光局解釋，G20峰會期間至少有約20個觀光設施會暫停營業或提供服務，最主要是因為要加強反恐及安全問題，希望旅客能夠理解閉館所帶來的不便，並在出發前先到景點的網站查詢相關資訊。

G20大阪峰會：大阪城天守閣會在G20峰會期間暫時閉館兩日。（法新社）

紅燈區休業​

大阪著名風俗聖地「飛田新地」159間「料理店」（料亭）會在28日至29日罕有暫停營業兩天，是30年來首次。

當地風俗店公會負責人表示，休業是為避免造成地區混亂，希望各界能有「會議在日本舉辦真好的感覺」。若想到當地體驗「自由戀愛」服務的遊客，需好好計劃行程。

G20大阪峰會：大阪飛田新地的「料亭」會在28日至29日罕有暫停營業兩天。（資料圖片 / Google Map截圖）

（綜合報道）