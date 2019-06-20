澳洲一家7口離奇感噁心頭暈　泳池發熱系統險成無形殺手

澳洲悉尼（Sydney）一對夫婦上周一（10日）中午回到位於沃克呂茲（Vaucluse）的豪宅找5名子女時，竟然發現他們相繼出現噁心和頭暈的症狀，兩夫婦於是馬上報警求助。救護員及時將這家人送院，發現他們一氧化碳中毒；當局事後進行調查，懷疑涉事源頭是游泳池的發熱系統。

朱利安歐尼爾（Julian O’Neil）是當地的知名建築業者，他與妻子安妮（Anne O’Neil）育有5名小孩，其中一名年滿19歲，其餘四名均在18歲以下。朱利安先前花800萬澳元（約4280萬港元）買下該豪宅，幾個月前進行裝修，建有一個非常大的戶外游泳池。

兩夫婦當日回到家後，發現5名孩子已經昏倒，於是報警，不久後連他們亦陸續感到噁心及頭暈。醫護人員抵達後，立即將他們全部送院接受治療，發現他們一氧化碳中毒，幸好並無大礙，上周二晚上（11日）已出院。

消防部門：疑是泳池發熱系統肇事

新南威爾斯消防部門（FRNSW）事後進行調查，發現他們家中的一氧化碳濃度非常高，追查下懷疑是戶外游泳池的發熱系統失靈，加上該系統的煙道有故障或密封口受損，導致一氧化碳大量外洩。

FRNSW發言人說，市民應該定期檢查發熱系統，如果有煙道就要確保它的運作良好，並呼籲大家避免使用戶外加熱器，特別是那些汽缸在外部的，來當作室內加熱器，因為它們會產生大量一氧化碳濃。

一氧化碳無色無味，人體吸入時亦會不自覺，中毒的症狀包括頭暈、嘔吐及視力模糊等，大量吸入後會導致昏厥甚至死亡。預防一氧化碳中毒的方法，包括由合資格技師安裝有機會釋出一氧化碳的燃燒裝置並定期保養，及確保使用燃燒裝置時通風良好等。

（綜合報道）