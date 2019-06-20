借蝸牛啟發研製新一代超能膠　強大黏力同時不損黏貼表面

蝸牛在冬眠時，會分泌一種黏液封閉自己殼的洞口，這種黏液有機會成為未來新型超能膠水的關鍵。美國有科學家在參考蝸牛黏液特性後，製作出一種黏性極高，但同時不損黏貼表面、可輕易脫開的強勁膠水。

黏液膠水實驗，留意男子的雙腳已離地，膠水仍能牢固承受一整個人的重量。（賓夕凡尼亞大學／Shu Yang）

蝸牛在行走時會分泌一種黏液，黏液乾了後會有黏性。黏液具有保水、防止蝸牛脫水的功能。當冬眠時蝸牛會把這黏液封着殼的洞口，形成一層薄壁，保護自己。這種黏液引起了科學家的注意，啟發研究。

美國賓夕凡尼亞大學一隊研究小組利用蝸牛黏液的原理，成功製作出一種強力水凝膠水。膠水只需兩張郵票大小的範圍就可成功黏起一個重87公斤成年人的重量，黏力約為壁虎黏力的89倍。但只需注入水就能令膠水失去黏性，黏貼過程可逆。有關發現已刊登於最新一期美國國家科學院期刊。

不損害黏着表面

該黏液劑的優勢是可以輕易脫開，而且不損黏貼表面。實驗已證明膠水可以在蝴蝶的翅膀上塗抹並發揮效果，但同時可以輕易從翅膀上脫落，不會傷害脆弱的組織。

不過這亦代表這強力膠水只能在乾燥的環境使用，大氣中的水氣長久會令膠水失去黏性，這令膠水的實用性下降不少。研究團隊表示他們正尋找類似的物質，但是需利用熱力或電子才軟化的材料。

今天的超能膠一般使用氰基丙烯酸酯作為黏着劑，這種黏着劑在接觸水氣會凝固產生黏力，過程並不可逆，而且會損害黏着表面。因此類似可逆的超能膠相信可成為更安全和受歡迎的產品。

蝸牛會分泌的黏液，在乾燥後帶有強力黏性。蝸牛在冬眠時會把黏液封着自己洞口，保護自己。（Getty Images）

（綜合報道）