NASA火星坑洞照片　洞口旁有「藍紫區域」

美國太空總署（NASA）6月初發現火星表面一個新形成的撞擊坑洞。據科學家發布的照片顯示，洞口附近有一片「藍紫色」區域，可能反映火星上存有水冰（water ice）。

這次發現的撞擊坑洞直徑約為16米，位於火星赤道一帶，估計是2016年9月至2019年2月期間形成。

從高解像度成像科學設備（High Resolution Imaging Science Experiment，HiRISE）網站發布的照片可見，撞擊坑中心為黑色，相信是火星上較暗的物質暴露在特有紅色塵埃下形成的影像，而四周則有一片呈放射狀的藍紫色地帶。

亞利桑那大學（University of Arizona）科學家兼HiRISE團隊成員布雷（Veronica Bray）表示，照片上的藍色區域可能顯示火星上潛在的水冰，但說法有待證實。

美國火星勘測軌道飛行器（Mars Reconnaissance Orbiter）副計劃科學家坦佩帕里（Leslie Tamppari）則表示，由於拍攝火星的所使用的攝影機並未有覆蓋所有波長，照片上的顏色未必等同火星表面的實際顏色，意味最終可能並無發現。

HiPOD 6 Jun 2019: A Work of Art



An impressionist painting? No, it’s a new impact crater on Mars, formed between Sept 2016 and Feb 2019. What makes this stand out is the darker material exposed beneath the reddish dust. (Special thanks to Nahúm Mendez.)https://t.co/tspasjsG90 pic.twitter.com/T4ml5gfTnH — HiRISE (NASA) (@HiRISE) 2019年6月6日

（美國有線新聞網絡）