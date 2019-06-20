NASA火星坑洞照片　洞口旁有「藍紫區域」

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美國太空總署（NASA）6月初發現火星表面一個新形成的撞擊坑洞。據科學家發布的照片顯示，洞口附近有一片「藍紫色」區域，可能反映火星上存有水冰（water ice）。

這次發現的撞擊坑洞直徑約為16米，位於火星赤道一帶，估計是2016年9月至2019年2月期間形成。

從高解像度成像科學設備（High Resolution Imaging Science Experiment，HiRISE）網站發布的照片可見，撞擊坑中心為黑色，相信是火星上較暗的物質暴露在特有紅色塵埃下形成的影像，而四周則有一片呈放射狀的藍紫色地帶。

亞利桑那大學（University of Arizona）科學家兼HiRISE團隊成員布雷（Veronica Bray）表示，照片上的藍色區域可能顯示火星上潛在的水冰，但說法有待證實。

美國火星勘測軌道飛行器（Mars Reconnaissance Orbiter）副計劃科學家坦佩帕里（Leslie Tamppari）則表示，由於拍攝火星的所使用的攝影機並未有覆蓋所有波長，照片上的顏色未必等同火星表面的實際顏色，意味最終可能並無發現。

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（美國有線新聞網絡）

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