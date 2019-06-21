【路不拾遺】社會實驗揭銀包錢愈多　歸還機會愈大　全因不想做賊

有沒有試過在街上發現別人遺失的銀包？你會如何處置？ 有經濟學家在全球40個國家共355個城市進行社會實驗，總共放置超過1.7萬個「遺失的銀包」，並追蹤銀包的下落。研究結果周四（20日）刊於期刊《科學》（Science），發現普遍而言，銀包內的錢愈多，歸還的機率愈大，其中丹麥人、瑞典人和新西蘭人最誠實，傾向歸還內含大額金錢的銀包。至於拾到無錢的銀包，中國人歸還的機率則最小。

路不拾遺社會實驗：研究員用透明名片套作為銀包，部份銀包會有鎖匙。結果發現，人較傾向歸還有鎖匙的銀包，研究員認為是因為鎖匙對陌生人而言是無用之物，但對失主而言卻有價值。（美聯社）

研究員事先準備兩款，分別是沒有金錢和只有等同約13美元（約101港元）少量金錢的銀包，實際金額按各國消費能力有所調整。銀包內亦會有購物清單和銀包主人的名片，上面寫有地址和電話。研究員之後將銀包放在公眾場所，包括銀行、劇院、博物館和警署。

結果發現，拾獲有少量金錢銀包的歸還機率達51%，沒有金錢銀包的歸還機率只得40%。研究員特別在美國、英國和波蘭額外多加一款有大量金錢的銀包，歸還機率更達72%。研究其中一名作者、來自蘇黎世大學（University of Zurich）的Christian Zuend認為，若遺失的銀包內有錢，拾獲的人如不歸還失主，會有做賊的感覺，而金額愈大，感覺就愈強烈。

40個國家中，只有墨西哥和秘魯出現相反結果，當地人傾向歸還有錢的銀包多於無錢的銀包。如拾獲有錢的銀包，丹麥人、瑞典人和新西蘭人最誠實，歸還機率最大；而中國、秘魯、哈薩克和肯尼亞的歸還機率僅介乎8%至20%。如拾獲無錢的銀包，中國的歸還機率則最小。

橙色標記為無錢的銀包，紅色標記是有錢的銀包。如拾獲有錢的銀包，丹麥人、瑞典人和新西蘭人最誠實，歸還機率最大。（《科學》期刊）

（美聯社／衛報）