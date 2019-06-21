芬蘭研發人造鼻　可「用鼻索」出癌變腦腫瘤

近期網上流傳一段訊息，講述本港公立醫院醫護人員「建議」警員「用鼻索（尋找病人位置）」，有關內容成為網上一時熱話。 現實中，似乎只有像狗隻般擁有靈敏的鼻子才可以嗅出異樣，但芬蘭有團隊就研發出一種「人造鼻」，可在手術中快速嗅出癌變的腦組織，助醫護人員精確切除腫瘤，名符其實是「用鼻索」。

「冰凍切片檢驗」是目前臨床手術中判斷癌變組織的首要方法，但缺點是需要在手術期間將組織樣本送離手術室分析，無法做到即時診斷。

芬蘭坦佩雷大學（Tampere University）研究人員開發一種新方法，以「人工鼻」測量手術時的煙霧，使醫生能鑑別癌變組織，準確地清除腫瘤。有關研究上周五（14日）在美國《神經外科學雜誌》（Journal of Neurosurgery）發表。

人造鼻索腫瘤煙霧

這種「人造鼻」系統主要由一把電刀及分析儀組成。「電刀」切除是神經外科廣泛使用的技術，電刀切割時會燒傷組織產生煙霧，再用儀器分析煙霧的離子。由於電場中的離子分布各異，分析儀可以即時診斷出組織是否癌變，做到即時「索出」異樣的效果。

研究人員在28個腦腫瘤樣本中收集694份組織樣本測試，發現「人造鼻」的準確度達83%，暫時未知系統能否準確識別其他腫瘤。研究人員哈帕拉（Ilkka Haapala）相信：「我們的新方法在即時診斷腫瘤，及研究腫瘤不同部位方面均非常有前景。」

（綜合報道）