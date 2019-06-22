【街頭邱比特】神父化身邱比特　意大利教堂助單身人士覓真愛

台灣有網紅拍攝《街頭邱比特》，在路上隨機配對單身男女，不時引起網民關注。 誰說只有網紅才能撮合姻緣？意大利帕多瓦（Padua）聖安東尼大教堂（St Anthony’s basilica）的神父，周六（22日）將化身邱比特，在這座美麗又神聖的教堂助單身人士尋覓真愛。

教堂覓真愛：聖安東尼大教堂舉辦極速約會（Speed Dating）活動，助單身人士尋找另一半。（Twitter）

聖安東尼大教堂的神職人員周六（22日）將舉辦第二屆「聖安東尼—媒人」活動，助20至50歲的單身人士尋找另一半。

教堂周三（19日）公布活動的數小時內，已有200人在網上註冊。教堂負責人斯瓦内拉（Oliviero Svanera）坦言，擔心屆時沒有足夠空間容納參加者。

教堂覓真愛：聖安東尼是不少葡萄牙以至拉丁美洲教徒眼中的「月老」。（法新社）

教徒眼中的「月老」

說到活動的由來，不得不由教堂的主人，聖安東尼（Saint Anthony）講起。聖安東尼原籍葡萄牙里斯本，他晚年退隱意大利，並在帕多瓦逝世，聖安東尼大教堂則存放着他的遺骸。

據指每當有天主教徒遺失物品時，都會找他協助，坊間亦流傳多個他助人締結姻緣的故事，使他成為葡萄牙以至拉丁美洲教徒眼中的「月老」。傳統上人們會向他祈禱，希望碰上命中注定的另一半。

教堂覓真愛：教堂神職人員受到聖安東尼的故事啟發，希望能助大家找到另一半。（法新社）

「教堂邱比特」​助覓真愛

斯瓦内拉表示，受到聖安東尼的故事啟發，加上眼見意大利愈來愈多人無法找到另一半，於是舉辦「教堂邱比特」活動。他指出：「有些人選擇單身並過得很幸福，但其他單身人士卻感到寂寞，並希望能結識另一半。」

他又補充，這個活動不僅僅是尋找愛情，亦是結交朋友的好機會。

教堂覓真愛：參加者可以在活動中相互了解及禱告。（法新社）

禱告並遇上真愛

那參加者可以在活動中做什麼？與一般極速約會（Speed Dating）不同，當日下午他們會在教堂見面及相互了解，隨後他們可以在彌撒中向聖安東尼禱告，到晚上大家就能在教堂的派對中，遇上自己生命中的另一半。

活動成效如何？教堂指出，2018年首屆活動雖然無太多宣傳，但已成功撮合兩對情侶。斯瓦内拉解釋，是聖安東尼發揮作用。若是這樣，如果大家現在正獨自在街上遊走，尋尋覓覓，冷冷清清，淒淒慘慘戚戚，看着街裏愛人一對對，不妨閉上眼向聖安東尼禱告，可能會有意想不到的效果。

（綜合報道）