誰說玩物喪志？　澳洲「Lego迷」靠收藏品　成功買樓「上車」

澳洲男子曼葛森（Josh Mangleson）從小收集樂高（Lego）積木，大學時因接觸財經專業知識，決定將興趣轉為投資。沒想到，小收藏竟幫助他在2019年一月湊夠首期，買入他人生第一個物業。

曼葛森從小靠打工賺錢收集樂高，他是完美主義者，將每組樂高零件、手冊、盒子包裝都完好的留着。在他大量收藏中，「星球大戰系列」尤其齊全。

曼葛森大學接觸到財經專業知識後，意識到他的收藏可能是寶。2016年他開始利用線上網站Brickpicker收集樂高，當年年中，他開始瘋狂購買樂高長達12個月。不過曼葛森將他所有存款投資樂高前，都擬定購買計劃。

他分享他的購買計劃。首先必須確保樂高是在超級折扣狀況下購買；再來是該產品已經快從市面下架（約為樂高上架兩年後，不過每個系列下架時間不一）；最後，了解哪些是民眾還沒購買卻會流行的樂高。他多年的樂高收集經驗剛好幫上忙。

曼葛森大方分享其投資Lego策略，例如產品最好是即將下架的系列。（VCG）

他最高紀錄曾在七天內就脫手。一組辛普森（The Simpsons）家庭小人物系列，當初不到50澳幣，7天後以150澳幣售出。2018年他利用免費平台、拍賣刊登費很低的網站銷售，包括eBay、Gumtree、臉書，總共賣出他75％樂高。

2018年，eBay拍賣網站上超過40萬件樂高賣出，總額相當於2100萬澳幣，當中大部分都是曼葛森的樂高。曼葛森平均每件樂高擁有18個月，報酬率超過40%。

曼葛森表示他共賣了250件樂高，包括收藏和投資用途的樂高，總共獲得2萬澳幣（約新台幣42萬8450元）。這些錢加上澳洲昆士蘭州政府首購族買房補助1萬5000澳幣，讓曼葛森有自備款買第一間房子。

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