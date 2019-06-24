新研究證微重力不減精子生殖力　女太空人遠征火星可不靠男人懷孕

最新研究發現，男性精子在微重力的情況下，其功能與在地球上並無顯著差異，這代表人類未來有一天能在太空中建立精子庫，讓女性太空人在沒有男性伴侶的情況下，也能懷孕生子。

英國衛報報道，該項研究於奧地利維也納舉行的歐洲人類生殖與胚胎學會的年會上發表。研究人員表示，這項涉及10名健康捐精者的小規模研究結果顯示，在地球外創造精子庫的可能性存在。

研究中使用一組精子樣本在小型飛機的幫助下，暴露於微重力環境中。然後對樣本進行生殖力檢測，並分析其濃度、運動性和DNA片段化（fragmentation）指數。結果顯示，處於微重力的精子與在地球重力的精子，兩者並無顯著差異。

中國大陸在戈壁沙漠模擬火星探測。（路透社）

據報道，這項研究對女太空人來說可能相當有意思，因為據傳未來火星任務由「全女團隊」執行的可能性很高。

英國一名女太空人沙曼（Helen Sharman）在2017年一次會議上表示，她數年前看到一份美國太空總署未發布的秘密報告，內容寫道由於往返火星旅途時間不短，若是團隊由男女組成，船員之間恐引發種種問題，進而影響團隊合作。

沙曼表示，該報告建議派出一個由同性別組成的火星遠征團，因為有更好的團隊凝聚力。

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