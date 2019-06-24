英女子圖開飛機艙門威脅「殺死全機人」　兩戰機緊急升空護航

戰機緊急升空攔截客機，這一定是發生了緊急狀況。英國一架客機因一名乘客企圖打開機艙門並聲稱要「殺死機上所有人」，驚動機組人員呼叫求救。最終客機在兩架戰機護航下，緊急降落倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport），無人受傷。

英國 《太陽報》取得獨家影像，片中企圖劫機的女性遭制服在座位上。（太陽報網頁截圖）

事發於上周六（22日），英國廉航Jet2一架原定從倫敦飛往土耳其的客機，在起飛約45分鐘後一名女性突然發難。據目擊者稱該名25歲的女性突然衝向機艙門口，握着手柄企圖打開艙門，被阻止後一度衝前企圖進入駕駛艙，途中被制服。

該女性被制服時一邊大叫要「殺死機上所有人」，但仍被空中服務員制服而動彈不得。機上乘客因發生突發情況一下子混亂起來，人們爭相湧往飛機後方。

機上有具破壞性的乘客

事件驚動機組人員，不久後隨即有兩架颱風式戰機升空趕至。由於戰機高速飛越民居時產生極大聲響，當地警局一度收到大量市民報案，稱聽到爆炸聲音。

最終客機在戰機護送下，安全返回倫敦斯坦斯特德機場降落，無人受傷。該名女子被帶走扣查。

Jet2航空表示返航是因為遇到一名「非常具有破壞性」的乘客，皇家空軍亦確認他們接報指「機上有具破壞性的乘客」，故決定讓兩架戰機升空攔截，同時稱戰機飛越民居時可能產生大量噪音。

警方仍在扣查該女子，調查其動機。

（太陽報）