港媒：馬來西亞物業成港人搶手貨　建立第二個家

《南華早報》上周二（18日）報道，愈來愈多香港人選擇去馬來西亞的吉隆坡、檳城、新山等地方置業，作為他們第二個家或退休的地方；當地的房地產價格大約為78萬港元至227萬港元，吸引不少香港人購買。

中原地產項目部(中國及海外物業)高級資深項目總監羅顯桂指，新山市於2019年6月7日公開發售的21個住宅單位中，有超過一半已經被香港人買下。他又表示，約有35%的香港客戶在馬來西亞購買房地產作為退休的地方或第二個家。

馬來西亞國家產業資訊中心（National Property Information Centre，NAPIC）的數據顯示，柔佛州的房屋價格中位數為8.4萬美元（約65.5萬港元），至於香港一間約300平方呎的單位，雖然比馬來西亞的平均單位面積要小得多，但價錢卻在6倍以上。

羅顯桂稱，與其他東南亞城市相比，新山市房地產價格約為泰國曼谷一般住宅的一半，而且比鄰近新加坡的黃金地段要「便宜20倍」。

當地房地產供過於求 難以炒賣

高力國際（Colliers International）估價及諮詢服務副董事Melissa Lee表示，柔佛州的生活成本是全球最低，而當地政府提倡「第二家園計劃」（Malaysia My Second Home，MM2H），旨在吸引退休人士。MM2H計畫會為非馬來西亞人延長10年簽證，以吸引他們留在馬來西亞生活，而持這項簽證的人可以在當地購買超過100萬令吉（約188萬港元）的房地產。

報道又指，當地房地產供過於求，因此難以作為投資升值。NAPIC的資料顯示，馬來西亞2018年約有3.2萬間總值超過199億令吉（約375億港元）的住宅尚未售出，其中柔佛州就有6066間未售出的單位，成為全國之冠。

（綜合報道）