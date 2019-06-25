緣份基因注定？　日本人靠DNA「相睇」覓愛侶　差異愈大愈吸引

談到擇偶條件，一般都離不開嗜好、學歷、職業、年齡、性格等。但有愈來愈多人相信「緣份天注定」，認為要尋覓愛侶，或者要從基因談起。 日本配對公司近年流行透過分析DNA，計算兩個人的匹配程度，為遇不到合適對象的日本人尋覓愛侶。有公司在東京銀座的餐廳首次舉辦「DNA派對」，成功在26名參加者中，配對出4對情侶，而每對情侶的匹配率都超過八成。

基因配對的構想是源於適者生存的科學理論，指兩個人的基因差異愈大，便愈容易互相吸引。配對公司首先邀請參加者提供唾液樣本，再交由科學家分析樣本中的人類白細胞抗原（HLA）。其中HLA有超過1.6萬種變異，通常與控制免疫系統有關，相信亦在人類互相吸引的層面扮演重要角色。如二人沒有任何相同的HLA變異，匹配率則達100%。

配對公司Nozze.的服務自1月起已吸引數百人報名，首次舉辦「DNA派對」當晚便成功撮合4對情侶。其中一對情侶為41歲男性和32歲女性，匹配率更達98%。Nozze.公關經理藤村悟（Satoru Fujimura，音譯）指，相信兩個人互相吸引，其中有一半是關乎DNA，另一半是與當時氣氛有關。他又指，DNA配對服務顛覆以往大眾對「相睇」的看法，不再根據年齡、外表、收入等挑選伴侶。

另外一名成功配對的42歲男子表示，自己從未結婚，過去五年都未能找到合適對象。他形容，起初看到配對的對象時，感覺兩人在某地曾經相遇，可能是因為知道彼此的DNA匹配而感到安心。他表示，二人的想法和價值觀都非常相近，「相信已遇到合適的人，能真正享受一起的時光」。

Nozze.的DNA配對服務對象由20歲至70歲不等，大部分顧客年齡介乎30歲至50歲，男性稍為佔多數。入會費用為3萬日圓（約2190港元），DNA測試費用則為5萬日圓（約3640港元），另外收取每月配對費1.5萬日圓（約1090港元）。

（電訊報／每日郵報）