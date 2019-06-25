米高積遜逝世10周年　Janet Jackson：哥哥會一直影響後世

2009年的6月25日，流行天王米高積遜（Michael Jackson）因服用止痛藥過量，導致心臟衰竭而死。 這位巨星殞落10年以來，生前的性侵指控依不斷，最近一段紀錄片更令醜聞愈演愈烈，但他的經典造型、舞步和音樂，在不少人心目中仍佔有一定地位。 米高積遜胞妹、美國樂壇天后珍納積遜（Janet Jackson）就認為，哥哥對世界的影響會長存不朽。

珍納積遜接受英國《星期日泰晤士報》（Sunday Times）訪問時談及哥哥及家人對世界的影響，指米高積遜會一直影響後世，惟她並無談及哥哥生前的性醜聞。

「我喜歡看到孩子們模仿哥哥，成年人仍然聽他的音樂。」珍納積遜如是說，她相信積遜一家對世界的影響會持續，並坦言：「我希望我說起來不會讓人覺得傲慢，我只是陳述事實，這真的是上帝所做的一切，我只是為此而感恩。」

米高積遜：米高積遜胞妹、美國樂壇天后珍納積遜認為，哥哥對世界的影響會長存不朽，圖為二人在1993年合照。（法新社）

逝世十年 紀錄片再掀爭議

美國有線電視台HBO在3月播出紀錄片《Leaving Neverland》（暫譯：離開夢幻莊園），講述米高積遜生前的孌童爭議。影片訪問兩名聲稱童年時曾遭米高積遜性侵的男子：現年36歲的羅布森（Wade Robson）與41歲的薩菲丘克（James Safechuck），惟米高積遜生前多次否認曾侵犯二人，法庭亦已判他無罪。

米高積遜：米高生前在音樂上成就甚大，但涉及多宗性侵兒童案，令他過身後留下無窮無盡的罵名。圖為他2005年6月13日在加州出庭，聆聽法官宣讀判決書。他被控10項包括騷擾男童及密謀綁架兒童及非法禁錮等控罪。（GettyImages）

有關紀錄片自播出起引發多次爭議，多國主要電台決定抽起所有米高積遜的歌曲，英國有博物館更將他的巨型雕像移走；比利時布魯塞爾更決定不會按照原定計劃，在他逝世十周年當日為地標「尿尿小童」換上他的服裝。

米高積遜的家人斥紀錄片是「公開私刑」，以不實的指控來「炒冷飯」賺錢。不少人亦堅信他是無辜，認為紀錄片只是一家之說。

MJ涉戀童性侵紀錄片：米高積遜被指在生前性侵兒童，紀錄片播出後多國電台停播他的歌。（路透社）

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（綜合報道）