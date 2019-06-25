米高積遜逝世10周年　Janet Jackson：哥哥會一直影響後世

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2009年的6月25日，流行天王米高積遜（Michael Jackson）因服用止痛藥過量，導致心臟衰竭而死。

這位巨星殞落10年以來，生前的性侵指控依不斷，最近一段紀錄片更令醜聞愈演愈烈，但他的經典造型、舞步和音樂，在不少人心目中仍佔有一定地位。

米高積遜胞妹、美國樂壇天后珍納積遜（Janet Jackson）就認為，哥哥對世界的影響會長存不朽。

珍納積遜接受英國《星期日泰晤士報》（Sunday Times）訪問時談及哥哥及家人對世界的影響，指米高積遜會一直影響後世，惟她並無談及哥哥生前的性醜聞。

「我喜歡看到孩子們模仿哥哥，成年人仍然聽他的音樂。」珍納積遜如是說，她相信積遜一家對世界的影響會持續，並坦言：「我希望我說起來不會讓人覺得傲慢，我只是陳述事實，這真的是上帝所做的一切，我只是為此而感恩。」

米高積遜：米高積遜胞妹、美國樂壇天后珍納積遜認為，哥哥對世界的影響會長存不朽，圖為二人在1993年合照。（法新社）

逝世十年　紀錄片再掀爭議

美國有線電視台HBO在3月播出紀錄片《Leaving Neverland》（暫譯：離開夢幻莊園），講述米高積遜生前的孌童爭議。影片訪問兩名聲稱童年時曾遭米高積遜性侵的男子：現年36歲的羅布森（Wade Robson）與41歲的薩菲丘克（James Safechuck），惟米高積遜生前多次否認曾侵犯二人，法庭亦已判他無罪。

米高積遜：米高生前在音樂上成就甚大，但涉及多宗性侵兒童案，令他過身後留下無窮無盡的罵名。圖為他2005年6月13日在加州出庭，聆聽法官宣讀判決書。他被控10項包括騷擾男童及密謀綁架兒童及非法禁錮等控罪。（GettyImages）

有關紀錄片自播出起引發多次爭議，多國主要電台決定抽起所有米高積遜的歌曲，英國有博物館更將他的巨型雕像移走比利時布魯塞爾更決定不會按照原定計劃，在他逝世十周年當日為地標「尿尿小童」換上他的服裝。

米高積遜的家人斥紀錄片是「公開私刑」，以不實的指控來「炒冷飯」賺錢。不少人亦堅信他是無辜，認為紀錄片只是一家之說。

MJ涉戀童性侵紀錄片：米高積遜被指在生前性侵兒童，紀錄片播出後多國電台停播他的歌。（路透社）

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（綜合報道）

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