6歲兒心臟病開刀留長疤感苦惱　英暖爸胸紋相同疤痕鼓勵驕傲面對

英國發生一件溫馨的故事，一名6歲男童因患有先天的心臟疾病而接受手術開刀。他的父親為了鼓勵他，也在自己的胸口紋上了和兒子一樣的疤痕刺青，讓兒子知道接受可以挽救生命的手術是一件值得驕傲的事。

根據《鏡報》報道，來自英國東約克郡的喬伊沃茨（Joey Watts），因先天患有心臟主動脈瓣狹窄的病症，需要進行心內直視手術擴大血管，將血液從心臟輸送到身體其他部位。他今年5月在英國利茲兒童醫院（Leeds Children’s Hospital）接受8小時的手術，胸口留下一道長達9厘米的疤痕。

喬伊對身上留有這樣一道長長的疤痕感到「心煩意亂」。喬伊的父親馬丁沃茨（Martin Watts）為了挽回他的笑容，便想着為他做些什麼。有天，馬丁經過當地的一家刺青店，便在自己的胸口上紋上了和喬伊一模一樣的傷疤刺青。馬丁表示，希望透過這個紋身告訴兒子，「這沒有什麼好羞恥的，你要以你的經歷為榮」。

現在，喬伊已能坦然面對自己的傷疤，並且可以笑着和爸爸一起展現胸前的疤痕。他們也參加兒童心臟外科基金會（Children's Heart Surgery Fund）的一項計劃，在社交網站分享自己的疤痕照片，以激勵其他接受手術的患者。喬伊的媽媽利恩（Leanne）表示這對他們來說是一件了不起的事，「不僅可以激勵他人，還可以幫助需要的人募集善款」。

不少患者或其家屬響應計劃，大方分享足以自毫的胸前疤痕照（點圖瀏覽）↓↓↓

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