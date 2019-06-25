「比卡超」湧日本大使館請願　籲東京政府停止投資煤炭業

日本大阪舉行二十國集團（G20）峰會在即，菲律賓一班環保人士趁機打扮成日本知名的卡通人物比卡超（Pikachu），並遊行到駐馬尼拉的日本大使館請願，要求東京政府停止投資煤炭行業。

Happening now: Pikachus are on their way to the Japanese Embassy in Manila. Nope, they’re not going to apply for a Japanese visa 😉 pic.twitter.com/Wee1NTftP6 — 350 East Asia (@350EastAsia) June 25, 2019

這班「比卡超」周二（25日）揮舞各國旗幟，浩浩蕩蕩走到馬尼拉的日本大使館門前「巡遊」。發起行動的環保組織350.org笑稱，他們不是去辦簽證，而是要求日本政府停止投資煤炭業，改為投資可持續的再生能源項目。

中央社報道，350.org亞洲區域主任默卡多（Norly Mercado）指，比卡超是全球知名的日本動畫角色，他們想表達的是，日本的象徵不應該只有比卡超，日本也應該成為領導亞洲解決氣候變遷問題的象徵。

默卡多又稱，研究顯示日本、韓國、中國是投資最多煤炭和傳統污染能源的亞洲國家，單是在菲律賓，就有3項日本投資的煤炭能源計畫，她認為日本應該忠於國際義務，確保氣候變遷危機能夠得到解決。

（中央社）