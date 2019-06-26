西班牙雕像慘變丁丁　專家花1000小時「神還原」屠龍英雄

西班牙納瓦拉（Navarre）埃斯特利亞（Estella）的聖邁克爾教堂（Church of St Michael），收藏建於16世紀的屠龍英雄聖喬治（Saint George）雕像。一年前，教區人員為雕像進行翻新，卻弄巧成拙，結果將聖喬治變成粉紅色的卡通人物，猶如《丁丁歷險記》主角丁丁或是《反斗奇兵》的胡迪。當地政府之後安排專家修復，上周五（21日）宣布，經過長時候的努力，終於能夠還原屠龍英雄的原貌。

屠龍英雄聖喬治（Saint George）慘變成《丁丁歷險記》主角丁丁，政府安排專家修復後終成功還原，但部份原有的顏料已無法補救。（法新社）

聖喬治雕像經過年月的洗禮變得老舊，教堂出於好意翻新雕像，但當地藝術家卻「失手」將屠龍英雄變成「丁丁」，引發極大爭議。政府向教堂和負責翻新的藝術家各罰款6,010歐元（約5.33萬港元），並將雕像移送至附近的城市潘普洛納（Pamplona）修復。

幾經辛苦，雕像終於回復原貌。納瓦拉歷史文物部門主管馬丁內斯阿拉瓦（Carlos Martínez Álava）指，修復工作兩周前已完成，於未來數天將雕像送返埃斯特利亞。他表示，估計花費約1,000小時復原並翻新雕像，工程開支亦龐大，估算教區須承擔3.2至3.3萬歐元（約28.4至29.3萬港元），但如果起初有正確進行翻新，開支只會是約1至1.2萬歐元（約8.87至10.6萬港元）。

馬丁內斯阿拉瓦提到，整個修復過程漫長，修復工作開始時需要進行初步測試，摘取樣本研究，再決定合適的物料和方法。可惜的是，聖喬治「被整容」後，部份原本的顏料已失去，專家只能補上同樣的顏色，但近距離就會看到兩者的分別。

（綜合報道）