【G20大阪峰會】紅燈區集體「自律」　全店休息兩天

二十國集團（G20）峰會即將在周五（28日）一連兩天在日本大阪舉行，在大阪熱鬧區，著名紅燈區飛田新地將因應活動全體「自肅」（日語中為避忌某些事倩、自律起來的意思），暫停營業。此次集體停業是自1989年，昭和天皇駕崩後首次。

飛田新地清早街景一角，兩旁均有風俗店。（Google Map）

飛田新地是大阪著名的紅燈區，但在日間也是食市及商店集中地。飛田新地上周五（21日）才舉行了今年的夏祭，同日各店舖貼出告示，為因應G20峰會將在周五（28日）、周六（29日）一連休息兩天。

受影響的還有大阪的彈珠機店（柏青哥店），大阪府技遊協同組織表示，府內彈珠機店會在近日停止增設新彈珠機，直至會議結束。

據飛田新地料理組合協會介紹，因得悉警方在會議期間調動大量警力，不希望屆時發生意外，麻煩警察。

今天共159間店舖加盟的組合協會，對上一次集體休業已是1989年，昭和天皇駕崩時。發言人表示，在這段外國人會集中前來大阪的時期，「希望能給予外國人飛田新地是一個有秩序、良好之街的印象。」

另一方面，有各地的風俗店團體亦正考慮，在2020年東京奧運期間，暫停部分地區店舖的營業，避免增加警察負擔。

（朝日新聞）