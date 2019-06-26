【女子世界盃】美國隊長拒唱國歌　以自己方式抗議特朗普

女子足球世界盃正在法國進行得如火如荼，上屆冠軍美國隊憑隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）梅開二度，成功晉身八強。這名33歲的「美國隊長」在比賽外同樣引人注目，事關她一直以自己的方式表達對特朗普（Donald Trump）政府的不滿，即在開賽前拒唱國歌，也不會把手放在心口位置。她更揚言，一旦贏得這屆世界盃，也會拒絕去白宮接受祝賀。

女子世界盃：6月16日美國隊與智利隊的比賽上，播放國歌時拉皮諾（Megan Rapinoe，左二）並無表情。（Getty Images）

奏國歌單膝跪地

一切要由全國美式足球聯盟（NFL）球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）講起。2016年8月他在升旗儀式拒絕起立，單膝跪姿態面向國旗，以示對美國種族問題的不滿，此舉引來公眾爭議。

參與的運動雖然不同，但拉皮諾同年9月亦在奏國歌時單膝下跪，本來以此表達對卡佩尼克的支持，她指「我覺得他（卡佩尼克）得到的對待真的挺令人厭惡的」。

她也曾撰文提到，要以此抗議警方在執法上的不公，「我不曾經歷警方的過度執法、以種族判定犯人、警員暴力，或是家人陳屍街頭，但我不會光站在這裏，然後其他國民受到這些痛苦。」美國警方近年出現多宗執法過程期間槍殺黑人的爭議事件，惹來公眾質疑。

至美國足協（USSF）之後規定隊員，要在奏國歌時保持站立姿勢。拉皮諾改以拒唱國歌，拒將手放置在心口的方式繼續抗議。

拉皮諾解釋，此舉是向當時已上任美國總統的特朗普表達不滿，她形容特朗普是「性別歧視主義者」、「種族主義者」，又指他「並不是好人」。

目前在法國舉行的女子世界盃，拉皮諾在對陣西班牙、智利、瑞典等隊伍的比賽上，都拒唱國歌、臉無表情，以此示威。

美女國腳拒唱國歌：NFL球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）2016年8月在升旗儀式拒絕起立。（美聯社）

和平抗議被批不愛國

拉皮諾的抗議行為引起不少爭議，而她則堅稱自己只是作和平抗議。

她5月接受採訪時表示，作為一名同性戀者，深深明白「看着國旗，自由卻無法受保障的感受」。她又指自己可能永遠不會將手放在胸前，亦可能再也不會唱國歌。

與此同時，美國女子足球隊更為爭取更好薪酬待遇，把美國足球協會（USSF）告上公堂。當地媒體報道，美國足協如今同意與女子隊在世界盃後展開調解程序，解決爭拗。

美女國腳拒唱國歌：拉皮諾堅稱自己是和平抗議，又指特朗普性別歧視及種族主義。（法新社）

特朗普曾多番指摘

美國總統特朗普周一（24日）接受《國會山報》（The Hill）訪問時表示，拉皮諾的行為不恰當，但強調自己喜歡看美國女足比賽，又指女足隊員都非常有才華。

特朗普曾多番指摘奏國歌時單膝跪地的舉動不愛國，又因曾批評NFL球隊班主沒有向球員施壓。他更曾倡議，處罰單膝跪地球員整季停賽，兼且沒有薪水。

他2017年又曾批評NBA冠軍球隊金州勇士隊的球星史提芬居里（Stephen Curry），批評他拒絕到白宮見面，惹火言引起勒邦占士（LeBron James）及高比拜仁（Kobe Bryant）等球星圍攻，指他深化美國種族分化問題。

（綜合報道）