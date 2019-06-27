香港生活成本列世界第一　租屋入油飲咖啡全球最貴

美世人力資源顧問公司（Mercer）周三（26日）公布《環球生活成本指數調查》，香港連續第二年成為企業外派員工生活成本最高城市。調查也指出，香港租屋、入油和飲咖啡的成本，也是全球最貴。

美世比較全球近500個城市，綜合多個項目的開支，包括食物、酒精煙草、家居用品、住屋、衣服鞋履、家居服務、公共設施、個人護理、交通、康樂及娛樂，計算所需的生活成本。

調查結果發現，全球生活成本最高10個城市中，亞洲城市佔8個，包括香港、東京、新加坡、首爾、上海、阿什哈巴德（Ashgabat）、北京和深圳。報告解釋，香港生活成本列世界第一，主要是源於房地產市場和貨幣與美元掛勾，推高本地生活成本。

生活成本：香港生活成本列世界第一，租屋、入油和飲咖啡的開支也是全球最貴。（Getty Images）

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至於報告提到的209個城市中，全球生活成本最便宜的城市為突尼斯，其次為烏茲別克首都塔什干，之後是巴基斯坦卡拉奇（Karachi）。普遍而言，東歐和南美的生活成本較低。

調查也比較各城市不同項目的消費水平。香港租住房屋的成本是全球最高，一間860至1290平方呎的未裝修兩房單位租金約為9000美元（約7萬港元），大幅拋離排第二和第三的紐約和東京。

如要在一間熱門、時尚的咖啡店買一杯濃縮咖啡，在香港的價格是全球最貴，超過7美元（約54.7港元）。其次則是北京和蘇黎世（Zurich）。香港一公斤汽油的價格亦冠絕全球，逾2美元（約15.6港元），超越蘇黎世和倫敦。

而在倫敦看一套新上晝的國際電影花費最貴，在蘇黎世吃快餐則是全球最貴，至於購買男裝藍色牛仔褲最貴的城市則是開普敦（Cape Town）。

（綜合報道）