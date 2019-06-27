【宋仲基宋慧喬離婚】童話背後的韓國高離婚率問題　政府都出招救

韓國明星夫婦宋仲基與宋慧喬周四（27日）公布辦理離婚，宋仲基並已在周三（26日）向法院提交離婚調解申請書，事件哄動全亞洲。事實上，韓國的離婚制度與香港不相同，在調解過程，當地設有「離婚熟慮制」，也就是類似冷靜期，好讓雙方先想清楚。 這個制度的設立，也正反映韓國近年離婚率高企、甚至一度超過不少西方國家的問題，當地輿論更曾戲稱自己國家已是「離婚共和國」，故此迫使政府出招改變離婚手續制度，希望推低離婚率。

韓國的「離婚熟慮制」

宋仲基公布向法院申請離婚調解，宋宋夫婦兩人會透過雙方律師以達成離婚協議，即包括大眾關注的財產分配等，但在韓國法院辦理離婚手續，當地還設有一個香港沒有的制度，就是「離婚熟慮制」，簡單而言就像是冷靜期，防止夫婦兩人草率地離婚。

此「離婚熟慮制」本來2005年起在部分法院推行，至2008年6月正式在所有法院實行，要求夫婦先深思熟慮，其中沒有未成年子女的夫妻，考慮期為一個月，若是有未成年子女的夫婦，考慮期是更長的三個月。在熟慮期結束後，法院會再判斷夫婦兩人的離婚意願是否一致。

至2012年11月，韓國法院再出招，有未成年子女的夫婦，在離婚考慮期前，更先要接受有關「子女養育指南」的教育，也即是安排專家教授想離婚的夫婦，讓他們先了解離婚給子女帶來的影響、如何穩定子女情緒、未來如何分擔角色等，在完成這個教育階段後，才再踏入三個月的離婚考慮期。

宋仲基宋慧喬離婚：宋仲基宣布已向法院申請離婚調解程序。（Getty Images）

韓國離婚率高問題

韓國政府要出招，與當地離婚率高有關。按經濟合作組織（OECD）數據，1990年，韓國的粗離婚率（即每1000人口的離婚宗數）為1.1，遠低於OECD國家的平均數1.94，但之後一直上升，至2003年最高峰達到3.4，這個數字已迫近不少西方國家甚至還要超過（澳洲2.7、英國2.8、法國2.1、美國3.8），引發當地輿論熱議，指當地變成「離婚共和國」，OECD的報告也指，韓國屬於近年離婚率上升最快的國家之一，此激發政府出招解決。

「離婚熟慮制」推出後，當地普遍認為有所成效。至2016年，韓國的粗離婚率降回至2.1，但仍然高於OECD的平均數1.93、日本的1.7等。

宋仲基宋慧喬離婚：韓國政府出招希望推低離婚率。（Getty Images）

「黃昏離婚」的增加

韓國離婚率的升高，固與女性的財政能力上升有一定關係，過去夫妻即使婚姻不愉快，但由於某一方的財力原因、外界目光等，未必會選擇離婚，但隨着社會轉向富裕，各人的財政能力上升，民眾的「離婚」本錢也增加，另一方面，社會對離婚的接受程度也更高。

但韓國社會近年更出現「黃昏離婚」的字詞，意指結婚超過20年的中年夫婦離婚。縱使在韓國離婚率下降的時候，「黃昏離婚」率卻上升，引來民眾關注。2015年，韓國每3對離婚的夫妻中，就有大約1對是生活了20年以上的夫妻。

這個現象的背後，其實也是反映當地的社會問題，首爾的家庭法院院長曾分析稱，在貧窮人士方面，通常是因為配偶的經濟能力不足或債務問題離婚，而在富有階層方面，則也有部分人是為了財產分割，以此避開遺產稅。