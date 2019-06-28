【G20大阪峰會】破紀錄3.2萬警力維持治安　部分公司學校停工停課

日本大阪周五（28日）舉行二十國集團（G20）峰會，當局為確保峰會順利進行，派出破紀錄約3.2萬名警力維持治安，當中不少警員是由全國其他地方借調而來；有部分公司和學校更決定停工停課，而交通管制範圍亦擴大至阪神高速公路包括環狀線在內的10條路線，從當地時間周五清晨6時起禁止通行。

據報道，會場附近的水族館「海遊館」為加強反恐措施，周四（27日）起至峰會結束均實施行李檢查，而大阪城公園部分地區亦會從周三（25日）至周六（29日）期間暫停對外開放。

警方在G20會場附近對車輛實施大規模檢查。一名打算前往參觀會場的60多歲男子稱，看到這麼多警察部署在街道上，「實在令人吃驚」。

G20大阪峰會：受到舉行峰會影響，當地實施交通管制，原本車水馬龍的阪神高速公路出現難得一見的完全淨空場面。（路透社）

各國領袖從周四起陸續抵達當地，因此警方在關西機場部署大量警力，機場部份入口需要臨時封閉，連接JR及南海電鐵關西機場站的通道同樣守備森嚴，並在多個地點設置臨時檢查站，檢查旅客的行李。關西機場管理公司表示，目前沒有因為警方安排而對機場造成混亂。另外警方亦在主要車站、商業區及人流較多的地點加強巡邏，防範恐怖襲擊。

大阪府官員表示，各國首腦主要都是入住市中心的酒店，因此他們前往峰會會場時會有封路措施，受影響地區包括大阪及梅田站一帶、中之島、本町、難波、天王寺、天滿、大阪城和上本町附近。當局呼籲民眾改用公共交通工具，因此暫時未有出現嚴重交通擠塞情況。

（綜合報道）