日本逾2000位「無薪醫生」　不是義工卻拿不到薪水

在很多人的心目中，醫生是人工高的職業，但原來在發達國家日本有起碼2000位醫生無薪，他們不是想做義工，而是被迫無人工。 日本文部科學省周五（28日）證實，至少在50間大學醫院中，共有2191位「無薪醫生」。官員表示要改變這個不付薪水的情況。

日本無薪醫生：涉事的其中一間醫院「順天堂大學醫學部附屬順天堂醫院」。（網站截圖）

涉事醫院：未來會付薪

日本放送協會報道，這是日本政府首度承認存在「無薪醫生」。他們通常是在大學醫學院附屬醫院工作的年輕醫生及牙醫，但遭資方以「進修中」等理由，不獲人工。

日本政府今年1月調查在全國108間大學附屬醫院工作的約3萬位醫生，訪問他們的薪酬狀況，結果發現在至少50間大學醫院中，共有2191位無薪醫生，佔所有受訪問醫生的7%。其中最多無薪醫生的醫院為「順天堂大學醫學部附屬順天堂醫院」，共有197人；第2名是北海道大學醫院，共有146人。

文部科學大臣柴山昌彥指情況令人非常遺憾，並指為了不讓此再發生，政府會給予相關大學指導。50間有「無薪醫生」的大學醫院表示，未來會付薪予這些醫生。

日本無薪醫生：當地專家擔心醫生無薪會影響醫療質素，也涉嫌違反勞工法。（視覺中國）

為前途敢怒不敢言

為何這些醫生會無人工？按當地制度，若要成為醫生，須先就讀6年制的醫學院，然後考取醫生牌照。新人取得牌照後，在醫院工作的首兩年，月薪約為30萬日圓（約2.17萬港元），然後他們要到所屬大學的醫護部門，再以「研究生」及「醫局員」的身份工作幾年，累積經驗，但在這些稱為「醫局」的大學醫護部門架構中，最下層的研究生及醫局員，很多人都拿不到薪水，或只有微薄的津貼。

這些年輕醫生的議價能力也低，他們若要取得專科醫生及博士資格，往往由「醫局」決定，故此他們對上司都敢怒不敢言。日本專家便認為，醫生無薪會影響醫療質素，也涉嫌違反勞工法。

（中央社 / 日本放送協會）