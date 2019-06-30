牛津大學神秘組織再辦「縱慾派對」　清貧學生入場有優惠

英國牛津大學富爭議性的學會「皮爾斯格威斯頓社」（Piers Gaveston Society）去年因舉辦淫亂雜交派對登上新聞版面，然而它並未收斂行為，今年依然舉行派對，收費甚至加價約100港元至約1200港元，還為了邀請更多人參與活動，針對貧困學生推出入場費優惠措施。

根據《太陽報》報道，牛津大學「皮爾斯格威斯頓社」是一個秘密社團，該社團每年都會選定一處秘密地點，舉辦一場大型縱慾派對，讓參與的學生可以盡情飲酒、濫藥，還可以直接在人群中與陌生人發生性行為、雜交或是性虐等行為。

它的縱慾派對去年被揭發，經媒體報道後，校方也介入調查，並發布聲明指出，「這樣的活動沒有獲得校方的批准，更何況藥物販售以及濫用都是嚴重違反校規的，我們也不允許任何類似性騷擾的情況產生，希望主辦的學會停止這項活動，不要再影響其他認真、正常學生的生活以及名譽」。

這個學會依然故我，上周三（26日）晚間仍然舉行今年的淫亂派對，參加者指出，今年活動在一處隱密的大草原上進行，設有多個大帳篷，裏面供應數不清的酒、毒品，每個參加活動的學生都衣着暴露。今年活動收費從約1100港元漲價到約1200港元，且為了讓更多人加入活動，社團首度針對貧困學生，祭出入場費用優惠方案。

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