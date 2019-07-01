泰國鐵路網擴至柬埔寨邊境　連接兩國效果名大於實？

泰國國營鐵路周一（7月1日）展開連接首都曼谷至東部沙繳府（Sa Kaeo）鄰近柬埔寨的邊境城鎮班克隆盧卡（Ban Klong Luk）的列車服務，為兩國重啟直通鐵路服務踏出重要一步，同時亦為雙方在不同方面合作帶來機會。

新路線的班次安排會是每天由曼谷和班克隆盧卡分別開兩班車，另外柬埔寨亦重開首都金邊（Phnom Penh）至波貝（Poipet）的鐵路服務。波貝與班克隆盧卡只有6公里距離。

柬埔寨曾經營運第二大城市馬德望（Battambang）到泰國阿蘭雅（Aranyaprathet）的跨境列車服務，但在1974年受到內戰影響而停辦至今。泰國總理巴育（Prayut Chan-o-cha）及柬埔寨總理洪森（Hun Sen）4月曾乘坐連接班克隆盧卡和波貝的列車，展示重啟有關路線的決心。

泰國交通部長阿空（Arkhom Termpittayapaisith ）表示，兩國可以隨時重開跨境鐵路服務，並相信有助發展跨境貿易和推動旅遊。

不過獨立分析員Songrit Pongern認為有關說法並不準確，他指乘火車由金邊到波貝需時12小時，比起乘坐長途巴士需時7小時為慢，因此火車欠缺吸引力。他認為，重啟跨境鐵路服務被視為兩國關係更密切的象徵，但長遠效果則仍需待連接中國和越南的鐵路建成，再透過「一帶一路」帶來的貿易和投資才有收成。

（曼谷郵報／聯合早報）