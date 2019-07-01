日本7月1日起收緊室內禁煙管制　違者可罰逾2萬元

日本周一（1日）起在政府及公共機構、醫院及學校等建築物實施全面室內禁煙。各機構原附設的吸煙室轉移至屋外，在禁煙地方吸煙最高可被罰款30萬日圓（約2.1萬港元）。

在2020年4月，禁煙第二階段實施後餐廳再不能劃設分煙區，需把吸煙區轉移至室外或附設特殊吸煙室才可。（Getty Images）

日本2018年通過俗稱室內禁煙法的《強化規制二手煙增進健康條例》，在2019年7月1日起實施前半階段。即日起所有政府及公共機構、醫院及學校等建築物實施全面室內禁煙。

在東京的地方政府事務署，周一早上職員關閉了吸煙室，並把煙灰筒等移走。新吸煙室被設置在室外，一個不顯眼且只有職員才能前往的位置。據新條例要求，吸煙室必須設在一般街外客無法前往的地方，且有清晰表示及被隔離的地區。

未有遵循新規則的設施管理者可被最高罰款50萬日圓（約3.5萬港元），違例吸煙者最高可被罰款30萬日圓（約2.1萬港元），各個縣市將另行為相關罰則立例。

第二階段2020年4月實施

第二階段的禁煙將在2020年4月實施，屆時所有建築物，包括餐廳、酒店、商場、娛樂設施等亦將全面實施原則性禁煙。吸煙者必須前往室外吸煙區或室內經特別通風設計，專用的吸煙室吸煙。除部分家庭式經營的小型飲食店可豁免外，所有餐廳亦將不再另設「分煙區」。

（綜合報道）