日男入住9屍命案凶宅　月租僅770元　大讚夠平兼幽靜

所謂「凶宅」就是曾發生命案的住宅，這些凶宅一般售價會較市面便宜，吸引無懼的住客租住。不過凶宅也要分級數，涉事人數愈多及兇殘級數愈高便「愈猛鬼」，不只有中國人會擔心，日本人一樣會感害怕。

2017年11月，神奈川縣座間市一個住宅被發現殘肢與頭顱，揭發9屍命案震撼全國。（路透社）

不過最近一間幾乎頂級的「超級凶宅」成功租出，日本有傳媒出於好奇心決定拜訪是哪位高人無畏無懼，願意住進這間堪稱平成末最兇殘的命案現場。

事件發生在2017年11月，神奈川縣座間市一個住宅發現9具殘肢與頭顱。27歲的兇手白石隆浩以「一同自殺」為號召在網上誘拐8女1男並將其殺害。遺體在屋內肢解並收藏在不同地方。命案震驚全國。

每月僅770港元 驚人地便宜

這凶宅的新屋主，是一名41歲的男子安川正志（假名）。安川在2019年3月，以每月1.1萬日圓（約770港元）租住：「為何要租這裏？最大原因是便宜。一個月連管理費僅1.1萬日圓，各種保險金禮金等全包也不過是付了6萬日圓（約4200港元），這樣便宜的住宅還真是第一次看見。」

被問到住進凶宅怕不怕，安川表示沒有感到甚麼特別，還對附近環境幽靜感到十分高興。事實安川沒有特別裝修，連家俱也沒添置，只把日用品搬來就直接居住，牆上還留有當年警方搜證留下的藍色藥水痕跡。

走進凶宅，安川就生活在這個狹小的空間中。不過對只有一個人，且不時出國的安川來說這簡單的居住環境剛剛好。（FRIDAY）

蟄居15年 現不時出國參與臨床實驗

不過，原來安川也並非常人，安川表示自己其實當了15年的蟄居族：「3年前父母問道『我是否應要搬出去生活了？』結果我找了第一份工作，是前往菲律賓協助臨床實驗。」

安川的工作是臨床實驗參加者，2017年命案發生時他正在美國加利福尼亞工作，因此是回國後才得悉這新聞。「在菲律賓的1個月工作中，我認識了很多一同來參與實驗的朋友，真的非常高興。臨床實驗就像海外零工一樣，但收入不錯。一星期有30萬日圓（約2.1萬），交通費還有資助。」

雖說全屋大小僅145平方呎，睡覺還要爬梯睡在天花板底附設的板床，但月租僅770元也實在太便宜。以每星期收入2.1萬元的安川而言，這幾乎等同零負擔。

如此的凶宅散佈日本全國各地，雖然不一定都如此兇猛，但都一般較為便宜。且在日本人口不高的地區，地產商更要擔心的是再無人租住賣不出去，但要住進去的話，前題當然是要有一顆無畏無懼的心。

（FRIDAY）