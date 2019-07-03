印尼雅加達空氣污染嚴重　民眾擬控告政府

印尼首都雅加達（Jakarta）飽受空氣污染影響，一批民眾因此計劃集體入稟控告政府，要求對方為有關問題負責。

澳洲SBS電台引述消息人士報道，有關官司由一批非政府組織在未來數天提出，控告包括印尼政府，以及雅加達、茂物（Bogor）、德波（Depok）、唐格朗（Tangerang）及勿加西（Bekasi）的地方政府違反環保法。

根據法院的通知文件顯示，58名雅加達大都會區居民控告總統佐科維多多（Joko Widodo）、衛生部長、內政及環境部長、萬丹（Banten）、雅加達及西爪哇省長，指他們需要為嚴重空氣污染問責。

文件又提到，入稟民眾指控政府沒有實施檢查車輛及工業影響空氣質素的政策，並要求政府研究降低污染水平的計劃。

監察空氣質素指數的平台Air Visual資料顯示，雅加達2018年的空氣污染水平比2017年上升超過五成，周二（2日）的數據更顯示當地在全球空氣污染城市排名第二，僅次於印度的新德里。

雅加達面對嚴重交通擠塞問題，加上受到鄰近地區合共8間火力發電廠包圍，為當地的空氣污染問題雪上加霜。嚴重的空氣污染會增加民眾患心臟病、呼吸道疾病等風險。

（澳洲SBS電台）