最強護照排名出爐　日本新加坡蟬聯冠軍　香港排名不變

恆理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）周二（2日）公布最新一季護照排名「亨氏護照指數」（Henley Passport Index）。日本和新加坡憑189個免簽證國家和地區並列全球首位，芬蘭、德國和韓國則以187個免簽證國家和地區並列第2位，香港特區護照排第19位。

全球最強護照：日本（圖）和新加坡並列第1位，有189個簽證國家和地區。（Getty Images）

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德國曾一度是全球「最強護照」，但在2018年初已經由日本取代。至於韓國曾在上一季與日本和新加坡共享「最強護照」殊榮，但現時輕微下跌一位，與芬蘭和德國並列第2位。芬蘭之所以升至第2位，主要受惠於巴基斯坦放寬旅遊限制，開放電子簽證予50個國家。

阿聯酋在過去5年內免簽證國家和地區增加一倍，並首次打入首20位。香港排第19位，澳門排第36位。台灣在過去10年內也躍升24位，現排第30位。中國則排第74位。至於包尾的是阿富汗，全球僅有25個免簽證國家和地區。

報告提到，過去英國幾乎都在每季排名的前5名，但隨脫歐帶來的影響，一度強勢的地位如今已變得不穩定。

雪城大學（Syracuse University）和匹茲堡大學（University of Pittsburgh）的政治科學研究員阿爾通達爾（Uğur Altundal）和Ömer Zarpli認為，一個國家的進步發展與免簽證國家數目有一定關係。他們提出，與歐盟的免簽證協議鼓勵鄰近國家採取多方面重要改革，包括公民和政治權利、法治和安全。例如土耳其最近宣布司法改革，很大程度是希望換取免簽證進入神根地區（Schengen）。

二人提到，短期旅行佔所有跨境旅行85％，而即使是短期旅行，也能為一個國家帶來自由化和民主化的正面影響。相反，一個國家若正朝向民族主義、孤立主義和遠離開放簽證政策的路前進，排名就容易下滑，甚至會對國家及鄰國帶來地緣政治的後果。簽證自由化因而成為經濟增長、社會融合和進步的政治改革至關重要的先決條件。