全球唯一沒有紅綠燈的國家聖馬力諾　比香港島面積還小的人間天堂

你能想像如果在香港沒有紅綠燈，街道會是什麼模樣嗎？在南歐的聖馬力諾共和國（Repubblica di San Marino），不同於世界各國，是全世界唯一沒有紅綠燈的國家。該國不但沒有因此發生塞車問題，極少發生車禍，更是治安最好，全球最有錢的國家之一。

【圖輯】沒有交通燈卻極少車禍的富裕南歐國家聖馬力諾（點圖放大）↓↓↓

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聖馬力諾是意大利境內的「國中國」，是世界上第5小的國家，比香港島的面積還小，只有61.2平方公里。該國土地狹小，但經濟高度穩定，失業率也是全歐洲最低，是全世界最有錢的國家之一。

此外，聖馬力諾還有個頭銜是「車比人多」，在國內卻看不見半盞紅綠燈。但車禍事件沒有因為紅綠燈絕跡而頻傳，反而大大減少事故機率。

聖馬力諾沒有紅綠燈的原因，在於國土面積狹小，道路設計只有環行道以及單行道，一上路就只能開到底無法回頭。當地居民素質也十分良好，謹記「小路讓大路、支線讓主線」的原則，用路人互相禮讓，使得事故發生的次數降到最低。

聖馬力諾的交通警（點圖放大）↓↓↓

讓人驚豔的不只有交通。聖馬力諾還擁有世界上名列前茅的良好治安，在當地夜不閉戶只是基本做法，許多老闆更是連鑰匙都不拔，直接掛在店舖大門就閃人回家。

就算沒有港口跟機場，憑着優良的居民素質及治安，這個歐洲小國每年仍舊能吸引200多萬名觀光客朝聖。

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