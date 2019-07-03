【新聞教室】不顧全球批評　日本為何時隔32年重啟商業捕鯨？

日本在周日（6月30日）正式退出國際捕鯨委員會（IWC），相隔32年重啟商業捕鯨。多架捕鯨船在當地居民夾道迎送下，從海港駛出。日本是少數仍在捕鯨的國家之一，今天讓我們介紹日本的捕鯨歷史，重啟捕鯨的理由和今天捕鯨產業的現況。

多架捕鯨船在北海道釧路市，停泊在碼頭等待出航。（路透社）

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日本捕鯨歷史

日本捕鯨歷史悠久，早在史前時期已經開始。奈良時期《萬葉集》一書記載的「勇魚取」，就是日語中捕鯨的古詞。到了江戶時代，捕鯨逐漸成為產業，除用作食用外，鯨魚的各部位被充分運用，如把鯨油用作除蟲劑、骨拿作雕刻、龍涎香作為香水等。

二次大戰後，因糧食短缺及為賺取外匯關係，日本捕鯨產業大幅飆升。1950年代日本已成為全球最大捕鯨國，1962年日本國內消費鯨肉數量達到頂峰的23.3萬噸。

以「調查捕鯨」之名繼續捕鯨

1982年IWC通過《禁止商業捕鯨公約》，日本起初提出反對，但在1986年反對遭駁回後，日本終承諾逐步禁止商業捕鯨，至1988年商業捕鯨完全終止。

不過商業捕鯨並不代表不再捕鯨，實際日本另立「調查捕鯨」的名目，以「科研」為由繼續捕鯨。根據農林水產省轄下水產廳的報告，自1990年代起日本每年消費鯨魚肉量約為2000至6000噸左右，2018年最新數字總量為3000噸，這些鯨肉當然是來自科研捕鯨而來。

日本捕鯨已有相當歷史，早在江戶時期已成為產業。（Getty Images）

借重啟捕鯨振興經濟

日本小型捕鯨協會會長貝良文，稱重啟商業捕鯨的消息為「高興令人心神為之一震，無限感概」。儘管日本從來沒有停止捕鯨，但擬於IWC的限制令捕鯨業走向蕭條，業界期望解除限制可讓鯨業再度興盛。

一些過去以捕鯨為生的地區亦希望可借重啟捕鯨振興經濟，如為於宮城縣東部牡鹿半島的鮎川地區，是當年的捕鯨漁港的基地。牡鹿町在東日本大地震期間遭大範圍破壞，居民希望可借重啟捕鯨事業，復興當地經濟。牡鹿町已計劃在2020年4月落成以介紹捕鯨文化為主題的博物館，吸引遊客。

鯨肉有相當的營養，在二戰結束後成為了日本人的重要糧食之一。（路透社）

鯨肉供求不高 價錢亦不貴

不過需留意自1970年代起，日本捕鯨數量已逐年下降，今天鯨肉再也不是日本的常見菜餚。相比起每年各消費600萬噸的豬肉和雞肉而言，才3000噸的鯨肉確實微不足道。且有趣的是，鯨肉亦未因供貨量減少而變得昂貴。

2018年東京市場價格，用作刺身的「赤肉1級」鯨肉價格為每公斤1600日圓（約110港元），用作高級燻製的「畝須」鯨肉價格為每公斤3000日圓（約210港元）。實際就是三文魚至金槍魚左右的價錢，說不上有多貴。這意味實際市場對鯨肉的供求不高。

因此，日本有輿論擔心，在供求低落的現實下，即使恢復捕鯨，也難以讓這本來已是夕陽的產業「起死回生」，振興地區經濟的願望亦難以實現。

鯨肉刺身，但實際因供求不高，鯨肉價錢並不特別昂貴。（路透社）

背後可能的政治原因

因此，亦有分析指重啟捕鯨與背後的政治有關。包括首相安倍晉三在內，執政自民黨的派系「志師會」前會長二階俊博的選區，均是捕鯨之鄉。因此有指政府強力推動重啟捕鯨，是為了繼續獲得當地居民的支持。

但不論是為了恢興文化、產業還是政治理由，鯨肉供求少與價格低下是無法忽視的現實，重啟捕鯨日本亦將面對國際環保團體的譴責。