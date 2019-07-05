網絡旅遊資訊的濫觴　過度旅遊困擾當今全球

「過度旅遊」（overtourism）的問題，困擾全球多個城市。如今，許多曾經看起來充滿異國情調的地方，開始變得平平無奇。歸根究柢，這和網絡旅遊資訊氾濫不無關係。像國際著名旅遊指南Lonely Planet 般親身考察得來的精辟旅遊資訊，買少見少。網上的資訊雜亂無章，並充斥着無數大同小異的內容，大多數是關於旅客過度集中的少數旅遊熱點。 作為Lonely Planet的創辦人，Tony Wheeler向《香港01》分享了今天過度旅遊問題的看法。 （此為《旅遊書》專題報道之三）

Tony 承認，過度旅遊的確是一個重要的議題。他剛為一本探討過度旅遊的教科書撰寫序言。明年，他亦獲邀到日本出席關於過度旅遊的教育會議。但他認為，任何想要離開人群的旅者仍然可以享受獨自旅遊的樂趣。他舉例：「威尼斯經常被認為是一個過度旅遊的城市，但近年我多次去威尼斯，總驚訝為何遊客聚攏於聖馬可廣場（St. Mark’s Square），在兩條運河之外的一座美妙的中世紀教堂卻無人問津。」

盤點現時全球最多旅客的國家，每年有3,500 萬外國旅客到泰國，到法國的有8,300萬，中國亦有至少6,000萬。他認為印度的旅客太少，「看看印度的旅遊人數，一個逾13億人口的國家，每年只有1,000萬遊客？即使只有2,500萬人口的澳洲也有900萬遊客。」

Tony今天到訪中國，都會順道過境前往香港，他驚嘆這裏有許多行山的好地方。(AFP)

香港同樣面對過度旅遊問題，Tony 也喜愛到訪這個中國門戶城市：「我去過中國許多次，每次都會坐巴士從香港過境。香港是個迷人的城市，我喜歡香港的許多角落，以及有趣的酒店和餐廳。但對我來說，香港的驚喜之一是有許多行山的地方。我有一位居港朋友，每次我到香港旅遊，總會安排有趣的爬山行程，我最近便到訪了大浪灣沙灘和蚺蛇尖。」

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過度旅遊孰好孰壞？

即使在過度旅遊的地方，Tony強調依然有很多景點的旅客不多，「即使是印度和中國這樣地大物博的國度，不單是整體旅客的數目相對偏少，甚至連一些令人讚嘆的名勝和景點，平常也沒有幾個遊客到訪。」

他認為，要解決像威尼斯這些地方的過度旅遊問題，最終還是取決於政府的政策。他表示：「你不喜歡比威尼斯建築物更高的巨型郵輪？港口可收取高額停泊費，並用這筆錢來處理過度旅遊的問題。」他認為世界上有很多國家仍希望開發旅業，有愈多旅客愈好。

Tony 認為像中國這樣地大物博的國家，不僅遊客人數相對少，而且有不少被忽略的旅遊景點。(Getty Images)

說到底，今天網絡上的旅遊資訊的確方便無比，但同時充斥着眾多千篇一律的內容，導致世界各地的過度旅遊問題。在我們想方設法實施各種控制旅客人數的手段的時候，或許我們也需要認真檢視日常所尋找的旅遊資訊的來源，避免一窩蜂地盲目跟從。

威尼斯的聖馬可廣場（St. Mark’s Square）是過度旅遊的典型例子。(VCG)

上文節錄自第169期《香港01》周報（2019年7月2日）《專訪Lonely Planet創辦人Tony Wheeler 從「孤獨星球」走向全球》。

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