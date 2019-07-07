「精神上環遊世界」 　現代旅遊還需要用腳走嗎？

古時的人對待旅行的態度相當嚴謹。由於交通不便及沿途很多未知數，「旅行」基本上是「歷險」的代名詞─探索未知之境。 （此為《旅遊書》專題報道之六）

古人出門遠行可能有宏大的目的，譬如朝聖、傳教、開拓貿易路線等。他們手上可能只有一本由前人撰寫的路向指引，甚至沒有一份完整可靠的地圖，加上交通網絡匱乏，想要完成旅程，可能需要過五關斬六將。十三世紀，馬可波羅只有道聽途說，才能從波斯等中亞商人的口中得悉前往遠東的路徑。走過不少冤枉路，攀過無數不知名山脈，方能與父親和叔叔一起踏足中國，最後透過口述旅行經歷，助歐洲人洞悉東方的乾坤虛實。

13世紀，來自威尼斯的商人、冒險家馬可波羅（Marco Polo）。

手機定位 旅人不再迷途

現在我們手持智能手機，加上全球定位、實時地圖等輔助導航工具，未到目的地，都可以預先在網絡了解附近的街景。地圖App的準確度頗高，而且可以掌握實時路況，我們幾乎毫無難度到達目的地。

如果在旅程中不再迷途，抵步前已經規劃好路線，那我們會否錯過很多未知的風光呢？當我們的旅行變得如此方便，又能否藉此真正地親密接觸這個世界？如果智能手機令我們與當地人面對面溝通交流的機會減少，縱使旅途順暢，不再迷路，也未必是最幸福的。

盲從KOL 失卻探索樂趣

近年旅遊應用程式興起，互聯網經濟與現代旅遊的共生關係變得密不可分。糅合共享經濟、物聯網、大數據、用戶個人體驗等創科概念的旅遊應用程式，為遊客解決不少煩惱。遊客可透過TripAdvisor、Airbnb、Uber、Skyscanner，預訂酒店、機票、火車票、叫車服務。一機在手，包攬一切旅遊事務，也令旅途變得更暢順，但「冒險」的元素少了，驚喜與滿足感也可能減少。

Airbnb的出現，顛覆了遊客對住宿的想像。（Getty Images）

近年全球湧現的「旅遊KOL」（Key Opinion Leader，網紅）或Vlogger（影片博客），向大眾推介旅遊景點，以致大批遊客聚集在特定旅遊熱點，失去探索城市其他獨特而又鮮為人知角落的機會。

再者，KOL的「必玩」推介，儼如讓某一處地方聲名大噪的法術。但再想深一層，這個地方真是「必玩」嗎？各人的口味不盡相同，誰知哪間餐廳才是「必食」，哪個景點定要「打卡」，哪個熱點「沒去一定會後悔」？這是二十一世紀由互聯網經濟引申的「過度旅遊」迷思。

足不出戶 VR助神遊世界

虛擬實境（Virtual Reality）技術愈趨普遍，它可以利用電腦類比出一個疑幻似真的虛擬世界，讓使用者彷彿置身在真實場景。該技術現已漸為普羅大眾接受，不少人提倡虛擬實境「旅行」，又稱「室內旅行」。電腦可建構一個像真度及現場感極高的場景，若你想到美國紐約看一看自由女神像，只要戴上VR眼鏡，待在房間即可看到，反正到了現場，你也不會爬得上去。

隨着科技進步，在未來是否足不出戶便能造訪世界各大旅遊景點？（Getty Images）

除了VR技術，還有人工智能、360度全方位超高清攝錄機，通通可以用來豐富我們的「虛擬旅行」經歷。有些論述提出以超像真科技，取代真實旅行。假以時日，我們是否待在家中，便可「周遊列國」，無牽無掛，行遍全世界？這既能節省旅費，又可免卻一切路途中的未知危險。

一樣米養百樣人，旅行形式有很多種，互聯網與智能手機普及，以至網紅經濟興起，都開拓了旅行的不同可能性。不論是三日兩夜的大阪「掃貨」團、半年的中亞深度遊、一年的澳洲工作假期之旅，又或是即日來回的台灣「快閃」遊……

只要旅行者能在當中享受屬於自己的快樂，自認無愧於這趟行旅時光─這就是最真實、最率性的旅行意義了。

上文節錄自第169期《香港01》周報（2019年7月2日）《虛擬實境技術 改寫旅遊體驗》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。