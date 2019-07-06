近年，經常逛書店的人或許留意到，除了港人熟悉的「閃令令」旅遊書外，林林總總的「深度旅遊書」亦大行其道。這類書籍有別於一般介紹飲食、購物、景點和交通資訊的「食買玩」天書，透過不同切入點，如文化、歷史或個人見解等發掘旅遊的深層意義。這類深度旅遊書，除了反映實體旅遊書沒落之說或言之尚早，也許還證明它有另類價值。 （此為《旅遊書》專題報道之四）

80後港人鄭翎軒（筆名阿翔）是一位全職旅遊人、單車旅行者，亦是Lonely Planet中文版作者之一。2005 年，剛從香港中文大學藝術系畢業的他愛上背包旅行，計劃到歐洲遊歷，並購買了人生第一本Lonely Planet。當年他幾乎依足指南遊玩，之後每到一個地方旅遊，幾乎都會購買一本Lonely Planet作指南。至今，他遊走過全球六十多個國家，足迹幾乎遍及世界各大洲，獨欠北美洲未曾到訪。

不甘於人生劇本只得一個版本，阿翔於2007 年取得澳洲工作假期，其後也曾於日本留學及暫居。2011 年東日本大地震後，又以義工身份赴日四個月，協助賑災。他把這段經歷的點滴，在網誌記錄下來。2015 年，他參與公開招募，成為Lonely Planet兩位香港作家之一，分別著有《北海道》及《台灣》。

由跟着旅遊書去旅遊到撰寫旅遊書，阿翔今天已是本地知名旅遊人。(受訪者提供)

2016年5月，他實現多年心願，踏單車遠征25,000公里，從香港出發一直踩至非洲的南非好望角。這趟旅程總共經過二十多個國家，包括中國、哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、阿塞拜疆，再到格魯吉亞、土耳其、埃及，經過埃塞俄比亞和肯尼亞等多個非洲國家。阿翔花了一年五個月時間，於翌年10 月完成整個旅程。

阿翔將沿途面對順風逆風、好天曬落雨淋、盡見人情冷暖的難忘經歷，一一記錄下來，寫成了《滾動到世界盡頭》。這次旅途亦令他廣受注目，甚至獲得英國廣播公司（BBC）等海外媒體訪問，成為知名的香港旅遊作家。

阿翔的足迹幾乎遍及世界各大洲，征途包括南非南回歸線。(受訪者提供)

花小錢買時間 旅遊書難被取代

阿翔分享對旅遊的看法時首先他強調，自己的著作稱不上「深度」，只不過是機緣巧合下才寫作，想記錄踩單車遠征的難忘旅程。他認為，「旅遊有很多不同的方式。我覺得標榜『食買玩』行程的旅遊書並沒有什麼錯，香港人工作這麼辛勞，難得可以放幾天假，想要放鬆一下，實在無可厚非。」

「重要的是，讓大家知道旅遊其實有很多選擇，就算去日本也可以玩得有深度，並非只有大家平常想到的東西。」除了喜歡到日本「食買玩」外，他還喜歡到當地行山或到鄉郊地方體驗。

由香港踩單車到南非好望角，是阿翔多年來的心願。(受訪者提供)

阿翔深信，深度旅遊書有一定市場，他也認識一班喜歡閱讀和寫作此類書籍的朋友。他以非洲國家埃塞俄比亞為例，「我去過當地三次，這個地方既沒好食的，也沒好玩的。但埃塞俄比亞是非洲最有歷史、最有文化的地方之一。」

他透露，出發前會先上網查找資料，了解什麼地方值得遊覽。他認為掌握多一些背景資料，可加深對景點的了解，印象更深刻，否則只會看到一些破舊的建築。因此，他相信仍有旅遊者喜歡看充實的旅遊資訊。

說到底，旅遊言人人殊，「同枱食飯，各自修行」。每個人出走的原因不盡相同，深度旅遊書正可滿足部份旅人。深度旅遊興起，正反映了旅遊的多元面向。

阿翔表示，埃塞俄比亞是非洲最有歷史、最有文化的地方之一。(Getty Images)

不過，在網絡資訊漸趨普及的今天，阿翔承認自己也不再為每趟旅行買書。他坦言：「如果去台灣飲飲食食，又或是短途去泰國玩幾天，只會在網上找些旅遊資訊。」想玩得深入，或因工作關係要做好準備，他才會買旅遊書。但他深信：「旅遊書是不會被淘汰，也不會被網絡取代的。」

去年，香港公共圖書館的借閱量排行榜中，成人中文非小說類書籍頭十位全部是旅遊書，當中九本更是日本旅遊書，餘下的一本則是澳洲旅遊書。阿翔以此強調：「這證明旅遊書是有市場有需要，就算不買，也會去借閱。」

阿翔又指出，正因為今天的網絡資訊太多，如何從海量的資訊中尋找自己想要的內容變得相當重要。一般人可能需要花上大量時間，從不同渠道中的芸芸資訊逐一尋找和整理。

他直言：「若你花得起百多元去買書，便可以省卻這些繁瑣的工夫和時間。不管你買的書寫得好不好，至少它會整理一些有用的資訊，變相為你作出篩選。」因此，他認為旅遊書始終有其價值和方便之處。

阿翔認同Lonely Planet 的轉型。(VCG)

旅遊資訊需要配合網絡用戶

對於Lonely Planet 謀求轉型，阿翔認為方向是正確的，因為出版社要顧及市場，新一代也未必會看傳統旅遊指南書。他指出：「旅遊書要生存的話，需要考慮如何配合現時網絡用家的習慣，若能在網上找到網紅式旅遊體驗資訊，並能夠即時預訂，這的確是很方便。」

作為該旅遊指南的中文版作家之一，阿翔表示：「出版社強調不會接受任何資助和廣告。」他不確定該公司現時仍否秉持這個理念，但他認為公司轉型後仍堅持這個想法並沒有問題。

上文節錄自第169期《香港01》周報（2019年7月2日）《資深背包客阿翔：世界就像一本書 旅遊助加深印象》。

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